"Xavi ne m'a pas bien traité", Riqui Puig règle ses comptes avec le Barça

Dans une interview pour le journal madrilène AS, l'ancienne pépite de la Masia, Riqui Puig, a raconté son départ précipité du Barça lors de l'été 2022, où il a été poussé vers la sortie par Xavi. Une intersaison qu'il a particulièrement mal vécu.

"Je pensais que nous étions comme la famille avec Xavi." Dans une interview accordée au journal espagnol AS ce lundi, l'ancien milieu prometteur Riqui Puig est revenu sur son départ du Barça à l'été 2022. Evoluant aujourd'hui aux Los Angeles Galaxy, le joueur de 23 ans a évoqué comment il a vécu sa mise à l'écart du groupe professionnel par Xavi.

"J'ai trouvé un moyen de m'en sortir"

A la veille du début de la pré-saison 2022, Riqui Puig est annoncé comme un membre du loft barcelonais et ne fait donc pas partie de la tournée américaine. Celui qui est alors toujours perçu comme un grand espoir de la Masia a une petite réunion avec Xavi, qu'il raconte aujourd'hui: "Nous nous sommes assis et c'est lui qui m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi. Peut-être que le président pensait différemment parce qu'il a dit que j'étais un joueur d'avenir et qu'il voulait que je reste, mais je n'allais pas rester dans un club où l'entraîneur ne voulait pas de moi."

"C'est vrai que je n'ai pas été bien traité quand je suis allé m'entraîner dans le sens où il ne m'a pas laissé m'entraîner les premières semaines, alors que si je suis un joueur dans une équipe avec un contrat, je dois m'entraîner et il ne peut pas m'interdire de m'entraîner. C'est ce qui m'a le plus gêné. J'ai donc rapidement pris une décision, j'ai changé et j'ai trouvé un moyen de m'en sortir."

"Les relations avec mes parents étaient bonnes"

Riqui Puig dit avoir trouvé "étrange" la façon dont il a été traité par le coach catalan, alors que les deux hommes sont issus de la Masia. "D'autant plus que Xavi a appelé mes parents à deux reprises pour me demander d'aller au Qatar, notamment pour faire quelque chose avec son ancien club. Les relations avec mes parents étaient bonnes. Ils sont de Terrassa et l'un de leurs amis est proche de nous."

"Ce qui me fait le plus mal en tant que joueur et en tant qu'ami, c'est que je pensais que nous étions avec la famille de Xavi. Je n'ai pas réussi avec lui et ça arrive en tant que joueur, mais c'est vrai que de ne pas pouvoir s'entraîner la première semaine de pré-saison, ça m'a beaucoup gêné et c'est tout."

Le jeune, qui est sur une très bonne série à Los Angeles, remet tout de même les choses dans son contexte: "Je ne sais pas si je parlerais d'injustice, mais j'ai été malchanceux à certains égards. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs au cours des trois années où j'étais là, il y a eu beaucoup de départs, le club était dans une mauvaise passe.... J'ai connu une période où je n'étais pas très à l'aise au club."