Etats-Unis: l'ex du Barça Riqui Puig débarque en MLS avec un premier but magnifique

Riqui Puig a marqué les esprits avec le Los Angeles Galaxy dans la nuit de mercredi à jeudi. Tout juste recruté au Barça, l'Espagnol a inscrit un premier but superbe en MLS lors du nul arraché contre Toronto (2-2).

Il est important de soigner la première impression. Et même quand on débarque en MLS avec l'étiquette d'ancien crack de la Masia. Arrivé cet été à Los Angeles en provenance du Barça, Riqui Puig a marqué un premier but sompteux sous le maillot du Galaxy. Un pion précieux à quelques minutes du coup de sifflet final qui a permis à sa nouvelle équipe de prendre le point du nul lors du choc face à Toronto (2-2).

Riqui Puig, un atout de plus pour les play-offs

Servi sur l'aile gauche du terrain à une quarantaine de mètres du but adverse, Riqui Puig s'est lancé dans un joli rush. Après une tentative de une-deux avec Gaston Brugman, l'Espagnol a profité d'un contre favorable pour récupérer le ballon et décocher une frappe lumineuse des vingt mètres. Quelques instants plus tard, la mine de l'ancien phénomène catalan a terminé dans la lucarne opposée d'un Alex Bono trop court.

Arrivé libre à Los Angeles en provenance du Barça, Riqui Puiq a déjà disputé trois matchs en MLS. Outre-Atlantique, le milieu espagnol fait désormais équipe avec Chicharito Hernandez ou encore avec l'ancien du Bayern Douglas Costa et l'ex-Monégasque Samuel Grandsir. Malgré cet bel effectif, le LA Galaxy n'est pas encore certain de disputer les play-offs.

Huitième provisoire, le club los angélien accuse toujours une longueur de retad (mais avec deux matchs en moins) que Portland son principal concurrent. Enfin lancé, Riqui Puig pourait bien aider sa nouvelle équipe à se qualifier pour la phase finale voire mieux dans les prochaines semaines.