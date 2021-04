Ligue 1: sans trembler, Monaco enfonce Dijon et reste sur le podium

Grâce à Stevan Jovetic et un doublé de Wissam Ben Yedder, qui était encore remplaçant au coup d'envoi, Monaco a assuré face à Dijon ce dimanche (3-0) et reste dans la course au titre.

Monaco a conforté dimanche sa 3e place en Ligue 1 avec une efficacité retrouvée en seconde période contre Dijon (3-0), lanterne rouge qui enchaîne une historique douzième défaite consécutive dans l'élite.

Stevan Jovetic et Wissam Ben Yedder, respectivement titulaire et remplaçant en début de rencontre pour la 3e fois consécutive en championnat, ont donné la victoire à Monaco. Avec 65 points, l'ASM reste à une unité du PSG et à quatre du leader lillois.

Le spectre de la Ligue 2 se fait en revanche plus pressant du côté de Dijon qui compte 15 points de retard sur l'actuel barragiste Nîmes, à six journées de la fin. Depuis le 24 janvier (1-1 contre Strasbourg), les hommes de David Linarès sont engoncés dans une série de 12 défaites de rang, autant que le record historique du CA Paris, saison 1933-34.

Sans son meilleur attaquant de la saison, Kevin Volland (14 buts et 7 passes décisives en L1), victime d'une bronchite, l'entraîneur Niko Kovac a décidé de débuter avec une formation capable de répondre à l'impact physique d'une équipe dijonnaise aux abois en 2021 et décidée à ne pas perdre.

Le capitaine Ben Yedder a donc commencé sur le banc. Et pour accompagner Jovetic devant, le trident Diop-Golovin-Aguilar ressemblait plus à une muraille défensive qu'un véritable soutien offensif.

Forcément, l'animation offensive monégasque a été compliquée toute la première période. Les frappes lointaines de Fofana (8e), Golovin (10e et 31e), comme la projection de Jovetic (27e), ont systématiquement trouvé le bon gardien Saturnin Allagbé.

Et lorsqu'Aurélien Tchouaméni a tenté un beau ciseau du gauche sur un coup franc de Djibril Sidibé, il n'a pas cadré (42e).

Ben Yedder, remplaçant décisif

Dijon, qui a toujours encaissé au moins un but à chaque match de L1 depuis le 9 janvier, a offert une prestation défensive solide en première période. En contre, elle s'est même procurée la meilleure occasion. Mais Benjamin Lecomte a sorti du pied la tentative de Mama Baldé, qui venait de passer Sidibé (38e).

Pour l'emporter, Monaco devait faire beaucoup mieux. A la pause, Kovac a donc fait entrer Cesc Fabregas et Ben Yedder, à la place de Ruben Aguilar et Sofiane Diop.

L'impact a été immédiat. Sur le côté droit, Golovin, plus tranchant qu'Aguilar, a donné à Ben Yedder dans la surface après avoir été décalé par Fabregas. Coupé par Bruno Ecuele Manga, l'international français a obtenu un pénalty (48e).

Pour la deuxième fois sur 9 tentatives, "WBY" a raté l'exercice. Mais après un bel arrêt d'Allagbé, Jovetic a suivi et débloqué la situation en inscrivant son 5e but en L1 (1-0, 49e).

Dès lors, Dijon devait attaquer pour satisfaire son objectif. Baldé, seul devant Lecomte, a eu l'occasion d'égaliser, mais n'a pas cadré.

Dans ses conditions, Monaco sait punir. La récupération haute du ballon a profité à Golovin qui a lancé Ben Yedder. Cette fois, l'ancien Sévillan n'a pas manqué la cible. D'une subtile pichenette, il s'est offert un 16e but en L1.

Puis un 17e, en toute fin de rencontre (3-0, 89e). Après une faute de Fouad Chafik sur Fodé Ballo-Touré, il n'a pas hésité à tenter de nouveau le pénalty sifflé. Et à le marquer sans trembler. Comme Monaco, toujours en course pour une qualification en C1.