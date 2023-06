ACA-OM: ce que l'on sait sur l'agression à Ajaccio d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer

Kenzo, un enfant de 8 ans atteint d'un cancer, était invité pour assister au match de son club de cœur, l'OM, sur la pelouse d'Ajaccio samedi soir. Le jeune supporter et ses parents ont été agressés dans leur loge.

Il s’appelle Kenzo, est âgé de huit ans, et se faisait une joie de voir ses idoles. Mais le rêve s’est transformé en cauchemar. Accompagné de ses parents, il se trouvait samedi soir au stade François-Coty pour assister à la rencontre de la 38e et dernière journée de Ligue 1 entre l’AC Ajaccio et l’OM (1-0). Un match disputé dans un climat très tendu avec des incidents entre supporters la veille au soir, puis des échanges nourris d’objets et d’insultes avant le coup d’envoi. Comme rapporté par RMC Sport, des témoins affirment même avoir entendu de jeunes ultras corses tenir des propos racistes.

Kenzo, qui souffre d’un cancer du cerveau, avait lui été invité à François-Coty pour soutenir son club de cœur, Marseille. Comme tout bon fan, il portait un maillot de son équipe favorite et espérait simplement voir une belle rencontre. Lui et son père ont été alors agressés par des supporters d’Ajaccio, comme l’indique BFM Marseille Provence. Le jeune garçon a été blessé et son père a reçu deux coups de poing. Leurs maillots ont été arrachés puis brûlés. Des actes condamnés par l’AC Ajaccio.

"Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve", a réagi le club corse dans un communiqué.

L'AC Ajaccio va porter plainte

"Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents", a ajouté l’ACA dans son communiqué publié après le match.

Encore sous le choc, la mère de Kenzo, Amandine, s'est confiée à Corse-Matin sur ce qui s'est passé samedi. "Puisque nous pensions être en sécurité, j'ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l'a pris aux bras pour lui montrer l'entrée des joueurs sur le terrain. Et tout a dérapé", a-t-elle décrit, pointant du doigt une "dizaine" de supporters qui se sont rués jusque dans la loge où était la famille. "Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition."

"Kenzo est bien conscient qu'il est très gravement malade, il perd la vue à cause de sa tumeur et il m'a dit : "Avant de ne plus rien voir, je veux voir l'OM à Ajaccio." (...) Ces imbéciles l'ont traumatisé", a aussi témoigné auprès de Corse-Matin Sandra Peraldi, présidente du Rotary Club et à l'origine de la venue de la famille à François-Coty. Seul point positif de cette triste soirée : Kenzo a pu rencontrer un de ses joueurs préférés, le milieu de terrain marseillais Mattéo Guendouzi, et repartir avec un maillot de l'ACA.