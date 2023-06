ACA-OM: Ajaccio condamne l'agression d'un jeune supporter atteint d'un cancer et de ses parents

Dans un communiqué, l'AC Ajaccio a dénoncé la violente agression dont ont été victimes un enfant et ses parents samedi soir lors du match face à l'OM, au stade François-Coty.

Très, très triste ambiance au stade François-Coty. Le match entre Ajaccio et l'OM (1-0), comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, s'est déroulé samedi soir dans un climat de forte tension avec des incidents entre supporters des deux clubs avant le coup d'envoi et l'agression d'un journaliste après la rencontre.

Comme rapporté par RMC Sport, la tension est brutalement au moment où les fans marseillais sont arrivés sous des tirs de gaz lacrymogène. Ils ont été conduits jusqu'au parcage fermé qui leur est réservé. Un groupe d'une trentaine de supporters ajacciens s'est alors approché et les insultes ont commencé à fuser. Certaines d'entre-elles étaient à caractère raciste. Des cris de singe ont également été entendus. Les deux camps se sont ensuite lancés des projectiles, pierres, piles et feux d'artifice avant le début du match.

"Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar"

Dans un communiqué, l’AC Ajaccio a par ailleurs dénoncé un autre incident. Un jeune supporter et ses parents, présents en loge, ont été agressés. "Le 25 avril dernier, l’AC Ajaccio a eu le bonheur de recevoir l’association « Des coccinelles rouges pour Thomas » au stade François-Coty. Parmi les enfants de cette association, se trouvait le petit Kenzo, atteint d’un cancer. Il avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son cœur. Kenzo et sa famille ont été invités au stade François-Coty à l’initiative du Rotary Club et de la présidente d’Air Corsica, pour que l’enfant réalise son rêve lors de la rencontre de ce soir ACA-OM", écrit le club corse.

"Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve", relate l’ACA.

Et d’ajouter : "Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents."