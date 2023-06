Agression de Kenzo: "Ces abrutis n'ont plus rien à faire chez nous", tonne le président d'Ajaccio

Le président de l'AC Ajaccio Alain Orsoni a fait part de son dégoût au Parisien après l'agression d'un enfant malade et de sa famille dans l'enceinte du stade François-Coty samedi.

Le président de l’AC Ajaccio Alain Orsoni a confirmé au Parisien qu’il avait l’intention de porter plainte après l’agression de Kenzo, ce jeune garçon de huit ans, atteint d’un cancer, violenté par des supporters se réclamant de l’ACA. Le parquet a annoncé l'ouverture une enquête pour violences en réunion concernant l'agression dont ont été victimes Kenzo et sa famille, pris pour cible dans l'enceinte du stade François Coty samedi, lors du match entre l'OM et Ajaccio.

Arrivés en loge, Kenzo et son père mettent leurs maillots de l'OM. C'est alors que des supporters corses les aperçoivent. Une quinzaine d'entre eux sont alors montés vers eux, agressant le père et son fils afin de récupérer leurs maillots avant de les brûler, selon le témoignage de la famille reccueilli notamment par BFMTV.

"J'imagine les effets psychologiques sur le petit"

"Che vergogna! (quelle honte!)… On condamne avec la plus grande fermeté, s’est insurgé Alain Orsoni. Je présente mes excuses à Kenzo et à sa famille. Cette ignominie n’est pas conforme aux valeurs de notre club et de la Corse. Chez nous, on a un grand respect pour les vieillards et les enfants. Un enfant malade… Ce qui s’est passé est juste horrible… Depuis que j’ai appris ce qu’il s’était passé, je suis au téléphone pour régler tout ça. Le petit était déjà venu il y a 15 jours chez nous à l’initiative du Rotary Club et de Madame la présidente d’Air Corscia. On l’avait reçu avec tout l’égard dû à la situation difficile qu’il traverse. On y est très sensible. Samedi soir, après l’avoir pris en charge, on l’a emmené dans les vestiaires et il a pu voir ses idoles de l’OM."

Le message d'Alain Orsoni sur sa page Facebook © @AlainOrsoni

Les supporters incriminés doivent être identifiés, mais une fois que ce sera le cas, le club corse ne restera pas les bras croisés, et agira avec la plus grande fermeté, promet Alain Orsoni.

"On a les moyens d’identifier les abrutis qui ont fait ça et on va le faire, fait-il savoir à nos confrères. On portera ensuite plainte contre eux. Ils n’ont plus rien à faire chez nous." "Le père a été frappé, j’imagine les effets psychologiques sur le petit, a également déploré le président de l'ACA dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Sachant que cet enfant que nous avions reçu est un petit marseillais atteint d’un cancer, ajoute à la bêtise méchante des abrutis qui portent atteins à l’image du club mais plus encore à l’image de notre pays !"