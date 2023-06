Ajaccio-OM: le témoignage glaçant des parents du petit Kenzo après leur agression

Le petit Kenzo (8 ans), atteint d'un cancer du cerveau qui altère sa vue, a été pris à partie par des supporters de l'AC Ajaccio samedi soir, parce qu'il portait le maillot de l'OM.

Le football est difficile à défendre quand il se couvre d’ignominie. Un jeune garçon atteint d’un cancer du cerveau qui altère sa vue a été violenté samedi soir, alors qu’il assistait avec sa famille à la rencontre entre Ajaccio et l’OM. Le petit Kenzo, âgé de 8 ans, était déjà venu en Corse il y a un mois avec des enfants malades. De retour en Corse dans le cadre d’un voyage surprise qui avait pour but de le faire assister au match de l'Olympique de Marseille, son équipe préférée, il a vu plusieurs individus fondre sur la loge qu’il occupait avec sa famille. La raison de ce déferlement de violence ? Un simple maillot, un bout de tissu. Contraint par la force de retirer son maillot, brûlé dans la foulée, Kenzo a été bousculé, et son père roué de coups.

"C'est fou..."

"J’ai eu très peur quand je les ai vus entrer dans la pièce, je ne m’y attendais pas du tout, j’étais surpris, a témoigné le père de Kenzo, encore horrifié par la violence de la scène, sur BFMTV. J’ai eu très peur pour leur sécurité. J’ai vite compris que si je ne leur donnais pas le maillot on risquait mes enfants et moi des conséquences beaucoup plus graves. Certains nous ont insultés mais ne montaient pas. Un groupe de quinze personnes a quand même débarqué dans la loge. C’est fou." Pour avoir porté son jeune garçon sur ses épaules, lui permettant de cette façon d'apercevoir l’équipe de l’OM apparaître sur la pelouse avant le coup d'envoi du match, le père de Kenzo a reçu plusieurs coups de poing au visage.

"Puisque nous pensions être en sécurité, j'ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l'a pris aux bras pour lui montrer l'entrée des joueurs sur le terrain, expliquait Amandine, la maman de Kenzo, ce dimanche matin, dans les colonnes de Corse Matin. Et tout a dérapé. Une dizaine de supporters se rue jusque dans la loge. Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition."

L’un des présidents du groupe de supporters de l’AC Ajaccio a reconnu les faits. Les agents de sécurité ont fait le ménage dans la loge et expulsé les coupables. Tenu au courant de l’incident, l’AC Ajaccio a permis à Kenzo ainsi qu’à ses parents de pénétrer dans le vestiaire de l’OM à l'issue du match. Kenzo a ainsi pu rencontrer ses idoles et se faire prendre en photo avec Matteo Guendouzi.

Le parquet a ouvert une enquête pour violences en réunion, tandis que l’Ajaccio prend cette affaire très au sérieux et met tout en œuvre pour identifier les responsables de ces actes répugnants. "Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île", a tenu à faire savoir l'ACA dans un communiqué. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables !"

Le maire de Marseille Benoît Payan a indiqué sur Twitter qu'il n'avait "pas de mot pour décrire cette scandaleuse agression". Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a lui aussi réagi sur Twitter, exprimant son indignation face à l'"agression gratuite et scandaleuse" de l'enfant et de ses parents.