Ajaccio-OM: après les incidents, les supporters marseillais "encadrés" sur une plage par la gendarmerie

Après les incidents entre des supporters d’Ajaccio et de l’OM vendredi, les fans marseillais arrivés en bateau ont été encadrés par plusieurs unités de la gendarmerie. Le match est prévu ce samedi soir à 21h.

Le dernier match de la saison entre Ajaccio et l’OM prend déjà une mauvaise tournure. La veille du match entre les deux formations, des incidents ont eu lieu dans rues d’Ajaccio entre les fans des deux camps, et quatre blessés légers ont été transportés par les pompiers à l’hôpital de la ville où se tiendra le match.

Alors que plus de 600 fans de l’OM sont attendus à Ajaccio, la gendarmerie a pris quelques mesures pour éviter que la situation ne dégénère encore plus. Ce samedi matin, 200 fans marseillais ont débarqué par le premier ferry, et ont directement été encadrés par une forte présence policière.

Ces derniers ont été "encadrés" sur une plage proche du stade de l’ACA, plus précisément la plage du Ricanto. Limités donc à une "fan-zone", ils seront ensuite encadrés pour rejoindre le lieu du match. Les Marseillais ont interdiction de rester dans le centre-ville.

Les fans Marseillais pris en charge par les forces de l'ordre © Police2A

Les fans Marseillais à Ajaccio © Police2A

Le maire d’Ajaccio souhaite l’annulation du match

Avant ce match sans enjeu pour les deux équipes, le maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia a partagé à l’AFP, sa volonté de voir la rencontre être annulée: "Demain, il faut annuler le match", a-t-il plaidé, pour éviter que les supporters marseillais "s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre (…) une ampleur incontrôlable."

19e au classement, l’ACA est déjà condamné à descendre en Ligue 2, tandis que les hommes d’Igor Tudor sont assurés de finir à la 3e place. Lors du match aller entre les deux formations, les Corses avaient surpris les Marseillais au Vélodrome (1-2).