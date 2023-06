Ligue 1: de violents affrontements entre Marseillais et Ajacciens, à la veille d'ACA-OM

Alors que l'AC Ajaccio accueille l'OM samedi pour la dernière journée de Ligue 1, de violents affrontements ont éclaté en Corse entre Ajacciens et Marseillais.

A la veille du match de la 38e journée de Ligue 1 entre Ajaccio et l'OM, de violents incidents ont éclaté entre Marseillais et Ajacciens.

Intervention de la police

La crainte était bien présente chez les autorités locales depuis quelques heures. Ce vendredi soir, des supporters ajacciens et marseillais se sont affrontés dans le cœur d'Ajaccio, à J-1 de la 38e journée entre l'OM et l'ACA. La police a été obligée d'intervenir pour calmer la situation proche de l'hôtel où loge certains fans de l'OM. "La situation est plus calme", explique un Ajaccien présent à proximité.

Plus de 600 fans marseillais sont attendus samedi en Corse. Un très gros dispositif police était aussi en place depuis le milieu d'après-midi.