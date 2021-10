Algérie: Nice réplique à la polémique Delort

INFO RMC SPORT - Mis en cause par Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, pour expliquer l'absence d'Andy Delort en sélection, Nice a réagi auprès de RMC Sport.

Mais pourquoi Andy Delort, un des meilleurs éléments du championnat de France et pilier de l'équipe nationale d'Algérie sacrée championne d'Afrique en 2019 n'est-il pas en sélection pendant cette coupure internationale, alors que l'Algérie affronte le Niger dans une double confrontation?

Une absence qui fait jaser, d'autant que le début de saison de Delort, tant à Montpellier que surtout à Nice, son nouveau club qu'il a rejoint à la fin du mois d'août, est convaincant.

Ce jeudi, en conférence de presse, le sélectionneur Djamel Belmadi a crevé l'abcès et a pointé les coupables: Andy Delort tout d'abord, avec lequel il a eu, de son propre aveu, une "conversation houleuse", mais aussi l'OGC Nice, qui empêcherait Delort de rejoindre la sélection et surtout de disputer la CAN, ce qui l'éloignerait des terrains de Ligue 1 en janvier.

Nice: une pratique "illégale et sans valeur"

"Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN, a explique Belmadi. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see."

Des propos qui n'ont pas plu du côté de l'OGC Nice, qui, contacté par RMC Sport, a nié la présence de toute signature de document estimant cette pratique "illégale et sans valeur". Un responsable du club nie également tout accord moral ou oral visant à empêcher Delort de rejoindre la sélection.

Rappelons que d'après les réglements de la FIFA, il est interdit aux clubs de ne pas libérer des joueurs appelés par leurs sélections pour des dates définies par le calendrier international.

Selon Djamel Belmadi, Delort a demandé à faire un break international d'un an, pour privilégier son club où il doit s'imposer face à la concurrence de Dolberg et Gouiri.