Ancelotti trouverait fantastique que Lille soit champion

Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du PSG, serait ravi que Lille de son "ami" Christophe Galtier soit sacré champion de France. Ce serait "très bon pour le football", précise le technicien italien.

Huit ans après son départ du PSG, Carlo Ancelotti suit encore attentivement les prestations de son ancien club, mais aussi de la Ligue 1. Le technicien italien, actuellement en poste à Everton, se passionne pour la course au titre et verrait même d’un bon œil que Lille soit sacré. Il explique son choix par son amitié avec Christophe Galtier, entraîneur du Losc avec lequel il a partagé le titre de meilleur entraîneur en 2013. Galtier était alors en poste sur le banc de Saint-Etienne alors qu’Ancelotti terminait sa deuxième et dernière saison sur celui de Paris.

"Je suis content que mon ami Christophe Galtier puisse gagner la Ligue 1, a-t-il confié sur Canal+ dimanche. Pour lui, pour Lille et pour le championnat de France, ce serait une chose fantastique. Les supporters du PSG ne seront peut-être pas très contents mais si Lille gagne la Ligue 1, ce sera très bon pour le football."

Malgré ce soutien inattendu, Ancelotti loue aussi les progrès du PSG sur la scène européenne. "Le PSG a changé, a réussi à recruter des joueurs très importants, explique-t-il. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils ont perdu en finale de Ligue des champions l’année dernier et ont perdu en demi-finale cette année. Perdre un match est quelque chose qui peut arriver. Le fait qu’ils aient changé d’entraîneur a peut-être engendré un peu de difficulté. Pochettino est un bon entraîneur et va très bien faire l’année prochaine."

Depuis son départ de Paris, Ancelotti est passé sur le banc du Real Madrid (2013-2015) où il a remporté sa troisième Ligue des champions comme entraîneur (en 2014, après en avoir décroché comme joueur). Il aussi entraîné le Bayern Munich (2016-2017) et Naples (2018-2019) avant d’être nommé à Everton en 2019.



A deux journées de la fin, son équipe est actuellement 8e à trois points de Tottenham et sa 6e place qualificative en Ligue Europa.