Ancien joueur de l'équipe de France et légende de Nantes, Robert Budzynski est mort

L'ancien footballeur et directeur sportif français Robert Budzynski est mort ce lundi à l'âge de 83 ans. L'ancien défenseur et ex-international français était une légende du FC Nantes. Il a également joué à Lens dans les années 1960, avant une brillante carrière de dirigeant chez les Canaris.

Une grande page de l'histoire du FC Nantes s'est tristement refermée ce lundi. Robert Budzynski, ancien joueur des Canaris (également passé par Lens), onze fois international français dans les années 1960, est décédé à l'âge de 83 ans. La nouvelle a été confirmée par sa famille à l'AFP. Cet ancien défenseur était ensuite devenu directeur sportif du FC Nantes, où il était resté pendant 35 ans. Son état de santé s'était dégradé ces derniers temps. Il s'est éteint en fin d'après-midi.

"Le FC Nantes a appris avec une immense tristesse la disparition de Robert Budzynski, figure emblématique du club, a confirmé le club nantais dans un message partagé sur les réseaux sociaux. Visionnaire et passionné, Bud' laisse une empreinte indélébile, celle d'une perception du football qui a forgé notre identité."

Deux sacres en D1 comme joueur, 11 capes chez les Bleus

Formé à Lens, Robert Budzynski y a débuté sa carrière en 1958 et y a disputé 83 rencontres jusqu'à son départ en 1963. Passé à Nantes après son départ des Sang et Or, le défenseur s'y est rapidement installé comme une référence du championnat de France et a disputé 199 matchs sous les couleurs des Canaris. Des performances qui lui ont valu d'être sélectionné à 11 reprises sous le maillot de l'équipe de France entre 1965 et 1967 et en particulier lors du Mondial 1966 en Angleterre.

"Le FC Nantes lui doit beaucoup. Il a écrit l'histoire des Jaune et Vert en contribuant à son grand palmarès, a encore précisé le club du président Kita ce lundi après l'annonce de son décès. À sa famille, ses amis et proches, le FC Nantes présente ses plus sincères condoléances."

Un brillant directeur sportif à Nantes

Retiré des terrains en 1969, onze années après ses débuts et avec notamment deux titres de champions acquis avec Nantes en 1965 et 1966, Robert Budzynski a dans la foulée entamé une carrière de directeur sportif sur les bord de l'Erdre.

Une reconversion réussie avec brio par l'ancien défenseur central qui occupera ce poste jusqu'à son départ à la retraite en 2005. Sous sa houlette, le FC Nantes a remporté six titres de champion en 1973, 1977, 1980, 1983, 1995 et 2001. Outre trois sacres en Coupe de France (1979, 1999 et 2000), Robert Budzynski se trouvait également aux manettes lors de l'épopée des Canaris jusqu'en demi-finale de Ligue des champions en 1996.