Nantes: obtention du bac et premier contrat professionnel, l'incroyable journée de Zézé

Le jeune défenseur central du FC Nantes Nathan Zézé a signé son premier contrat professionnel mardi, au cours d’une journée où il a également obtenu son baccalauréat.

Nathan Zézé se souviendra longtemps du 4 juillet 2023. Ce mardi, le jeune défenseur central (18 ans) a obtenu son baccalauréat, avec la mention assez bien, le même jour où il a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur du FC Nantes. Il est désormais lié jusqu’en 2026 avec les Canaris.

Pourtant, l’international français U18 (1 sélection) a déjà connu les joies de l’équipe première, disputant une rencontre de Ligue 1 en janvier dernier contre Montpellier (0-3) quelques jours après un 32e de finale de Coupe de France joué contre Viré (2-0). Depuis, il s’est contenté de temps de jeu en équipe réserve, ce qui pourrait donc changer la saison prochaine.

"Maintenant, il faut réussir à perdurer dans le temps et pouvoir réaliser la meilleure carrière possible"

"Je suis très fier d’avoir signé mon premier contrat professionnel, qui plus est au FC Nantes, réagit le nouveau numéro 44 sur le site de son club. Fier surtout et heureux pour ma famille parce que c’est aussi pour eux que je fais ça. J’ai hâte de reprendre et de pouvoir montrer aux supporters toutes mes qualités. C’est une très bonne chose que de signer un contrat professionnel mais maintenant, il faut réussir à perdurer dans le temps et pouvoir réaliser la meilleure carrière possible. C’est là que tout commence".

En ce qui concerne le baccalauréat, les 18 élèves du centre de formation nantais ont été admis. "C’est une satisfaction énorme de voir qu’une grande majorité de nos jeunes s’investit dans un double projet car c’est un discours que l’on tient au quotidien en direction de ces derniers et de leurs familles", se réjouit son directeur Samuel Fenillat.