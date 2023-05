Angers: Abdelli s'excuse après ses propos sur Nantes

Himad Abdelli (23 ans), milieu de terrain d’Angers, assure ne pas avoir voulu manquer de respect à Nantes en confiant vouloir faire tomber le rival nantais en Ligue 2 lors de la dernière journée de Ligue 1.

Himad Abdelli (23 ans) fait un peu machine arrière. Le milieu de terrain d’Angers a publié un message sur Twitter pour tempérer ses propos après avoir confié vouloir faire chuter Nantes en Ligue 2 avec le Sco lors de la dernière journée de Ligue 1.

"Je respecte tous nos adversaires, y compris le FC Nantes"

"Concernant ma déclaration au sujet du match face au FC Nantes, je tenais à préciser que je respecte tous nos adversaires, y compris le FC Nantes, a-t-il écrit sur son compte Twitter, mercredi soir. Je n'ai en aucun cas voulu manquer de respect à ce club. Il nous reste deux matchs à jouer et nous nous battrons jusqu'à la fin."

Dimanche après le match nul arraché par Angers à Reims (2-2), l’ancien joueur du Havre avait confié vouloir terminer la saison sur une bonne note alors que son équipe est condamnée à la relégation depuis sa défaite à Rennes (4-2) le 30 avril dernier. Il espérait ainsi finir en beauté contre Troyes samedi (21h, 37e journée de Ligue 1), puis en s’imposant à Nantes lors de la dernière journée pour entraîner les Canaris en leur compagnie à l’échelon inférieur.

"On va essayer de les faire descendre avec nous si c’est possible, avait-il lâché dans Presse-Océan. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival." A deux journées de la fin, Nantes est 17e et premier relégable avec un point de retard sur Auxerre, 16e. La prochaine journée s’annonce périlleuse dans cette course pour éviter la dernière place vers l’étage inférieur puisque l’AJA se déplace à Toulouse alors que Nantes rend visite à Lille, en course pour une qualification européenne.