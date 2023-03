Angers: Bouhazama contre-attaque... et indique qu'il va rester au club

Abdel Bouhazama, qui a quitté ses fonctions d'entraîneur d'Angers, a publié un communiqué dans lequel il réagit à la polémique concernant ses propos sexistes tenus lors d'une causerie. Le technicien en profite pour indiquer qu’il va continuer d’exercer des fonctions au sein du club angevin.

Abdel Bouhazama prend pour la première fois la parole depuis qu’il a quitté ses fonctions d'entraîneur du SCO. Alors qu’Angers a officialisé son départ un peu plus tôt dans l’après-midi, le technicien, au cœur d’une vive polémique après avoir tenu des propos sexistes lors d’une causerie le week-end dernier, a réagi dans un communiqué ce mardi.

"Les récents évènements ont montré qu’à l’évidence je ne bénéficiais plus du soutien de tous au sein de la structure professionnelle puisque certains ont préféré diffuser à l’extérieur, en la sortant de son contexte, un extrait d’une phrase prononcée pendant les 10 minutes de ma causerie d’avant le match de Montpellier, confie Bouhazama. Il est clair que je n’ai jamais cautionné et que je ne cautionnerai jamais des agissements répréhensibles et non respectueux des femmes."

"Nous avons convenu avec la direction de réorienter mes fonctions au sein du club"

Dans ce même communiqué, le technicien affirme qu'il va rester au sein du club, sans préciser ses nouvelles fonctions. "Afin qu’il ne soit pas permis à ceux qui souhaitent nuire à l’avenir de notre équipe professionnelle de continuer de la faire à travers moi, nous avons convenu avec la direction de réorienter mes fonctions au sein du club."

Tentant de remobiliser ses troupes avant de défier Montpellier dimanche (défaite 0-5), Bouhazama était allé trop loin au moment d’évoquer l'affaire visant Ilyes Chetti, poursuivi pour des attouchements sur une femme dans une boîte de nuit: "Ce n’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles", a lancé le désormais ex-coach angevin, dans des propos confirmés par plusieurs sources présentes sur place et rapportés par Ouest-France et L'Equipe.

Ce mardi, au moment d’annoncer que Bouhazma quittait ses fonctions d’entraîneur, le SCO a pris le soin de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement dû à ces propos polémiques. "Dans un souci de transparence, Angers SCO précise que cette éventualité a été imaginée par Abdel Bouhazama depuis plusieurs jours et que la décision quant à sa mise en retrait de l’équipe première a été pensée par l’intéressé durant la fin du mois de février après plusieurs déconvenues sur le plan sportif."