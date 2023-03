Angers: la causerie très déplacée du coach du SCO dans l'affaire Chetti

Poursuivi pour attouchements sur une femme dans une boîte de nuit, Ilyes Chetti, le latéral gauche du SCO d'Angers, était titulaire dimanche à Montpellier (0-5). Son entraîneur, Abdel Bouhazama, a tenu des propos choquants par rapport à cette affaire lors de la causerie d'avant-match pour tenter de remobiliser son équipe, lanterne rouge en Ligue 1.

Les nuages noirs s'amoncellent au-dessus de la tête d'Angers. Corrigés 5-0 dimanche après-midi sur la pelouse de Montpellier lors de la 26e journée de Ligue 1, le SCO est plus que jamais lanterne rouge du championnat, à 12 points du premier non-relégable. Après la rencontre, le coach Abdel Bouhazama laissait d'ailleurs exprimer son fatalisme en conférence de presse, lâchant : "je pense que c'est mort pour le maintien".

Mais ce sont d'autres propos tenus par l'entraîneur qui font polémique depuis dimanche. Des propos tenus lors de la causerie avec ses joueurs, à l'hôtel, avant le début du match. Tentant de remobiliser ses troupes avant de défier le MHSC, Bouhazama aurait dénoncé le traitement médiatique envers son équipe, allant même un peu trop loin, notamment sur l'affaire visant Ilyes Chetti.

"C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles", les propos polémiques de Bouhazama

Suspecté d'attouchements sur une jeune femme au cours d'une soirée en boîte de nuit - des faits reconnus par le joueur de 28 ans qui doit comparaître devant le tribunal d'Angers courant avril - le latéral gauche du SCO était bien titulaire faceaux Héraultais. Et son entraîneur aurait tenté de justifier son choix par des mots très loin d'être bien choisis, et qui ont choqué son vestiaire : "c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles"... Des propos confirmés par plusieurs sources présentes sur place rapportent Ouest-France et l'Equipe.

Après un premier démenti de la part du club et de son directeur de la communication, Mohamed Sifaoui, Bouhazama aurait reconnu avoir prononcé ces mots auprès du quotidien sportif dans son édition du jour, non sans préciser le fond de sa pensée. "Je dis bien aussi que ce qui a été fait par le joueur n'est pas bien. Mais je dis aussi qu'on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n'a pas fait d'erreur comme Ilyes ? Je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j'ai deux filles. Comme mon joueur allait jouer, c'était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu'on dédramatise, entre guillemets."

La tension semble, en tout cas, plus que jamais présente en interne après cette nouvelle défaite et une polémique, une de plus, dont se serait bien passés les supporters angevins.