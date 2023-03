EN DIRECT - Ligue 1: les supporters du SCO appellent à manifester avant Angers-Toulouse

La saison de Ligue 1 se poursuit ce week-end avec la 27e journée. Dès vendredi, Lille reçoit Lyon avec l'obejctif de mettre la pression sur les équipes du Top 5 qui joueront plus tard dans le week-end. Paris et Lens se déplaceront à Brest et Clermont, alors que Monaco et Marseille recevront Reims et Strasbourg.

Les supporters du SCO appellent à manifester avant Angers-Toulouse Lanterne rouge de Ligue 1 et englué dans plusieurs polémiques, la dernière en date visant des propos de son entraîneur lors de la causerie d'avant-match contre Montpellier dimanche dernier, Angers est dans la tourmente. Des supporters du SCO ont décidé de réagir en appelant à manifester en amont de la rencontre face à Toulouse, prévue ce dimanche (15 heures). >>> Plus d'informations ici.





Le calendrier de la 27e journée de Ligue 1 Vendredi 10 mars

Lille - Lyon (21h) Samedi 11 mars

Auxerre - Rennes (17h)

Brest - PSG (21h) Dimanche 12 mars

Clermont - Lens (13h)

Ajaccio - Montpellier (15h)

Angers - Toulouse (15h)

Lorient - Troyes (15h)

Nantes - Nice (15h)

Monaco - Reims (17h05)

Marseille - Strasbourg (20h45)



Indignation après les propos de Bouhazama L'entraîneur d'Angers Abdel Bouhazama fait l'objet de très vives critiques mardi après des propos déplacés lors de sa causerie d'avant-match à Montpellier, pour soutenir un joueur ayant reconnu des attouchements sur une jeune femme. "C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles", a déclaré l'entraîneur avant la lourde défaite dimanche à Montpellier (5-0), selon plusieurs sources citées par les quotidiens Ouest France et l'Équipe.



Bonjour et bienvenue à tous pour ce live Cette semaine, c'est la Ligue des champions (pour le PSG) et la Conférence League (pour Nice) qui vont occuper les esprits, mais n'oublions pas notre bonne vieille Ligue 1 qui rentre lentement mais sûrement vers le sprint final. Il sera aussi beaucoup question de l'affaire Bouhazama après les propos déplacés du coach d'Angers lors de sa causerie d'avant-match face à Montpellier.