Angers-Brest: Mandréa va remplacer Petkovic, qui a besoin "d'énergie et de confiance"

En méforme, Danijel Petkovic ne sera pas dans les buts d’Angers dimanche pour la réception de Brest, lors de la 29e journée de Ligue 1. L'entraîneur angevin Gérald Baticle a annoncé ce vendredi qu’Anthony Andréa (25 ans) gardera les buts du SCO face à l’équipe bretonne.

La boulette contre Reims aura été celle de trop pour Danijel Petkovic. Le gardien de but monténégrin du SCO d’Angers paie au prix fort sa méforme depuis plusieurs semaines. Gérald Baticle a annoncé qu’il ne sera pas dans les buts pour la réception de Brest, dimanche (15h), lors de la 29e journée de Ligue 1.

"J’ai pris les infos, j’ai eu des discussions avec mes gardiens et mon entraîneur des gardiens (Olivier Tingry), a expliqué le coach angevin ce vendredi en conférence de presse. Je vais faire souffler Danijel pour qu’il retrouve de l’énergie et de la confiance. C’est un poste où on a besoin de confiance, de repères, d’échanges avec partenaires et de beaucoup d’énergies positives dans le stade. Tout doit être réuni et j’ai des capteurs qui me disent que ce n’est plus le cas."

Baticle: "Le statut d'Andréa a évolué"

C’est Anthony Andréa qui sera titulaire dimanche face au club du Finistère. La doublure de Petkovic disputera son deuxième match de Ligue 1, huit ans après son baptême avec l’OGC Nice, lors de la saison 2013-2014. Il était alors âgé de 16 ans. Le natif de Grasse a rejoint Angers en 2016. Prêté la saison passée à Cholet, il a été désigné meilleur gardien de National.

"Ça fait des semaines, des mois qu’on discute régulièrement avec "Antho", poursuit Gérald Baticle. Son statut a évolué tout au long de la saison, négativement et positivement. On avait déjà échangé il y a deux ou trois semaines, mais je n’avais pas fait ce choix (de le passer n°1) et je l’avais prévenu. Mais déjà, d’avoir des choix à faire, ne plus être dans la mécanique, c’était positif pour lui. Hier (jeudi), je l’ai vu pour lui donner mon choix." Angers reste sur une inquiétante série de sept défaites consécutives en Ligue 1.