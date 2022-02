Angers-Lens: Haise "compatit" après la bourde de Petkovic, ébloui par le soleil, Baticle en colère

Vainqueur dans la douleur à Angers (2-1), Lens peut remercier Danijel Petkovic, le portier angevin, auteur d'une incroyable bourde sur l'égalisation des Sang et Or.

Lens peut remercier Danijel Petkovic. Non seulement les hommes de Franck Haise se sont imposés à Angers ce dimanche (1-2), mais ils peuvent remercier le gardien du SCO, auteur d'une incroyable bourde sur l'égalisation lensoise. D'ailleurs, l'entraîneur des Sang et Or a eu une pensée pour son adversaire du jour.

"Joueur de foot est un métier difficile et gardien encore plus. (Le gardien d'Angers) a été gêné assurément par le soleil (lors de l'égalisation lensoise). Evidemment qu'on compatit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. L'important est de se relever et je pense que les joueurs et le staff d'Angers vont se relever", a expliqué Franck Haise en conférence de presse.

La grosse colère de Baticle

Fautif sur les deux réalisations du Racing Club de Lens, Petkovic a été épargné par son entraîneur Gérald Baticle. "Ce sont des buts évitables. Je ne rentre pas dans le jugement individuel, ni ici, ni ailleurs. On lave notre linge sale en famille, tout ce qui est individuel, on le voit soit en groupe, soit en tête à tête, a expliqué le coach angevin en conférence de presse.

Avant de poursuivre sur l'expulsion de Mohamed-Ali Cho. "Un des tournants, c'est une décision arbitrale qui permet aux Lensois d'être en supériorité numérique et de revenir dans le match. Cela nous déséquilibre. Je pense que c'est très sévère. Je ne le vois pas tomber pour forcer la main à siffler un penalty. Avec la VAR, ce n'est pas d'une grande efficacité. Qu'il n'y ait pas de pénalty après cette touchette, d'accord, mais de là à prendre un carton jaune pour simulation, il y a encore un autre monde. On le paie très cher. On n'a pas la baraka." Et pour preuve, le SCO enchaîne un cinquième revers consécutif et regarde dangereusement derrière.