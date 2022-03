OM: l'étonnante statistique de Pau Lopez face à Brest

Passeur décisif sur le quatrième but marseillais à Brest (1-4), Pau Lopez est devenu le premier gardien phocéen à donner une offrande depuis dix ans. Le premier en Ligue 1.

Pau Lopez entre dans les livres d'histoire de l'Olympique de Marseille. A l'occasion de la victoire à Brest (1-4), le gardien marseillais, auteur d'un long dégagement sur Cengiz Ünder dans le temps additionnel, est le premier portier phocéen à effectuer une passe décisive depuis 2011-2012 et un certain... Steve Mandanda. Le long dégagement de l'Espagnol a permis au Turc de marquer le quatrième but marseillais, décisif pour reprendre la deuxième place à Nice, une semaine avant le choc entre les deux formations (dimanche, 20h45).

A jamais le premier en Ligue 1

En Ligue 1, aucun autre gardien phocéen n'a réalisé de passe décisive depuis au moins la saison 2006-2007, quand Opta a commencé à analyser le Championnat. Il y a dix ans, le 13 mars 2012, Steve Mandanda, actuelle doublure de l'Espagnol, avait parfaitement servi Brandao lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-2) face à l'Inter Milan. Un but crucial qui avait permis à l'OM de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition après la victoire au Vélodrome à l'aller (1-0).

Au tour suivant, les hommes de Didier Deschamps étaient tombés face au Bayern Munich, beaucoup trop fort (0-2, 0-2). Les Bavarois avaient ensuite échoué en finale face à Chelsea après une séance de tirs au but irrespirable dans leur antre de l'Allianz Arena (1-1, 3-4 TAB).