Angers: "Ce que l'on montre est une honte", le cri d'alarme de Pierrick Capelle

Bon dernier de Ligue 1 avec dix points après 26 journées, Angers est aux portes de la relégation. Avant la réception de Toulouse ce dimanche (15h), Pierrick Capelle tire la sonnette d'alarme.

Pierrick Capelle, comment allez-vous après cette nouvelle semaine cauchemar ?

Moi ça va. Mes enfants et ma femme vont bien. Ils sont en bonne santé. Sinon, sur le plan sportif, on est dans une situation très compliquée. On le sait. Il n'y a aucune nouveauté mais il reste 12 matchs. La question c'est: qu'est-ce qu'on fait de ces 12 matchs ? J'ai eu une discussion avec Alexandre (Dujeux entraineur adjoint qui sera sur le banc dimanche). On a parlé au groupe ce matin et on leur a demandé. Qu'est-ce qu'on fait de ces 12 matchs ? On continue à être... ( il cherche ses mots) honteux sur le terrain car c'est une honte ce qu'on montre. Ou est-ce qu'on réagit et on montre qu'on est professionnel. Voilà. Les questions sont posées et on verra si on a une réponse dès dimanche.

Se comporter en professionnel, ça ne devrait pas être une évidence ?

Oui, c'est une évidence pour moi mais il y a pourtant besoin de faire une grosse mise au point pour être exemplaire sur le terrain. Je ne dis pas qu'on va gagner ces 12 matchs mais au moins soyons digne sur le terrain.

Comment avez-vous réagi à la causerie dans le vestiaire à Montpellier d'Abdel Bouhazama ? Là-aussi, la honte était là ? Vous avez été choqué ?

J'ai été... interpellé. Après, ce sont des choses qui sortent du terrain. Ça a été suffisamment discuté. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Ce n'est pas facile de se concentrer sur le foot. C'est un club où on avait l'habitude d'être assez serein. Il ne se passait pas grand chose autour.

Vous avez du mal à reconnaître ce club ?

Oui, le climat a totalement changé par rapport à mon arrivée en 2015. Il a complétement changé. C'est l'histoire d'un club. Il y en a d'autres qui ont été en difficulté avant nous. C'est la vie du foot.

Avec votre situation terrible au classement, après cette claque 5-0 à Montpellier, quelle importance a encore ce match face à Toulouse ?

Il en va de notre fierté, de notre statut et de notre devoir. Là, on doit simplement montrer qu'on a notre place sur un terrain de Ligue 1. Je pense à tous les footballeurs de France qui sont amateurs. Je l'ai été. Je regardais la Ligue 1, la Ligue 2 avec des grands yeux. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils peuvent nous critiquer et dire qu'on n'a pas notre place ici car c'est une honte ce qu'on le montre. Je veux faire honneur au métier donc il faut que çà se réalise dimanche.

Il y a beaucoup de souffrances autour du club. Les supporteurs appellent à manifester avant le match pour se faire entendre de la direction. Vous les comprenez ?

Le message que je veux leur faire passer, c'est qu'ils me connaissent depuis huit ans que je suis là. Moi, je peux assurer que je resterai dans ma ligne directrice qui est de ne rien lâcher. J'ai toujours cette dalle en moi et il faut qu'ils comprennent qu'on a une part de responsabilité mais pas que... On les comprend et c'est normal que les supporteurs soient en colère avec tout ce qui se passe. Le but, ce n'est pas de se faire la guerre. Je reçois beaucoup de messages de supporteurs tristes. J'ai toujours eu un petit mot mais là je ne sais plus quoi leur répondre car j'ai honte. Je sais qu'ils aiment le SCO, donc oui c'est dur.