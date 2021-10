Angers: des élus de la mairie réclament la mise en retrait de Saïd Chabane

Des élus de gauche, socialistes, écologiques ou encore Insoumis ont publié une tribune pour demander "la mise en retrait immédiate" du président d'Angers SCO, Saïd Chabane, qui est visé par plusieurs enquêtes pour agressions sexuelles.

Il est maintenant au coeur d'une polémique politique. Mardi, des élus de gauche, socialistes, écologiques ou encore Insoumis ont publié une tribune pour demander "la mise en retrait immédiate" du président d'Angers SCO, Saïd Chabane, qui est visé par plusieurs enquêtes pour agressions sexuelles depuis un an et demi.

"Nous devons tous préserver l’image d’Angers"

"Vendredi 24 septembre, le journal l’Equipe révélait la nouvelle mise en examen du président du SCO d’Angers pour des faits présumés d’agression sexuelle. Nous ne pouvons plus nous taire face à ces évènements. [...] C’est pourquoi, nous appelons à la mise en retrait immédiate du président du SCO, le temps de l’enquête. Nous respectons sa présomption d’innocence et nous la réaffirmons. Mais parce qu’à travers ses responsabilités, il représente directement le club, le football, et indirectement la ville et le sport en général, pour des raisons éthiques évidentes, le président du SCO ne peut plus s’afficher dans cette fonction", écrivent-ils dans un communiqué envoyé à différents organes de presse.

Les différents signataires demandent par ailleurs "que la ville ne soit plus représentée auprès du président du SCO". "Tous les conseillers municipaux de la ville ne peuvent plus être en fonction auprès de lui, indiquent-ils. Nous devons tous préserver l’image et les valeurs de la ville d’Angers. Ville de tolérance, de mixité, de culture, de partage." Mardi soir, la mairie d’Angers a cherché à calmer le jeu par le biais d’un communiqué (envoyé à la presse) rappelant que "l’instruction judiciaire est en cours" et l’importance du principe "de présomption d’innocence".

Plusieurs plaintes contre Chabane

"La ville d’Angers rappelle la position qui avait été la sienne le 6 février 2020 lors de la mise en examen initiale de Saïd Chabane. Elle prend acte de cette décision et ne fera aucun commentaire à son sujet en raison de l’instruction judiciaire en cours. C’est à la justice de se prononcer en toute sérénité, après avoir entendu toutes les parties. La Ville d’Angers est et demeurera le premier partenaire d’Angers SCO. Elle a toujours soutenu le club, le staff, ses joueurs et les supporteurs, et elle continuera de le faire. La Ville d’Angers tient à rappeler et à renouveler ici tout son attachement au respect de la parole des plaignantes et à la présomption d’innocence."

Pour rappel, Saïd Chabane est mis en examen depuis février 2020 à la suite de plaintes de quatre jeunes femmes, salariées ou anciennes salariées du club pour agressions sexuelles. Fin septembre, le président d'Angers SCO s'était vu signifier deux mises en examen supplétives à la suite de deux nouveaux témoignages de jeunes femmes qui n'avaient pas encore porté plainte à l’époque, mais qui apportaient des faits nouveaux à l'enquête.