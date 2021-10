Angers: Doumbia raconte le racisme vécu en Italie

Formé au PSG, et aujourd'hui joueur d'Angers, le défenseur franco-ivoirien Souleyman Doumbia est entre-temps passé par les divisions inférieures en Italie. Où il a découvert le racisme, sur et en dehors du terrain, comme il le raconte au Parisien.

Après avoir fait ses classes au PSG, le latéral gauche d'Angers Souleyman Doumbia (25 ans) aura peut-être l'occasion de jouer son tout premier match au Parc des Princes, ce vendredi soir en Ligue 1, avec le maillot de l'équipe adverse. A cette occasion, l'international ivoirien s'est confié au Parisien sur son début de carrière, et sur son expérience difficile dans les divisions inférieures en Italie (de 2016 à 2017) à sa sortie du centre de formation. Notamment parce qu'il y a été confronté au racisme.

"C'est connu en Italie, mais je ne m'attendais pas à cela, explique Doumbia. J'arrivais de Paris, je ne connaissais pas le racisme, hormis à la télévision. J'ai dû m'accrocher, me battre pour gratter quelques minutes, que ce soit à Bari ou Vicenza, où j'ai été prêté après."

"J'étais au restaurant avec un ami et on m'a pris pour quelqu'un qui venait manger sans payer"

Surtout, le problème ne concernait pas que le monde du football et les stades. "Je le ressentais surtout chez les supporters, mais aussi dans la vie, poursuit l'Angevin. Je me souviens, à Vicenza, j'étais au restaurant avec un ami et on m'a pris pour quelqu'un qui venait manger sans payer. Je devais me justifier en disant que j'étais joueur de football et que je pouvais payer mon repas. A la longue, c'était chiant."

A tel point que s'il pouvait revenir en arrière, Doumbia assure aujourd'hui qu'il n'irait pas jouer en Italie. "Mais je ne crache pas dans la soupe non plus, complète-t-il. Ce passage en Italie m'a forgé, il m'a fait grandir et progresser."

Passé par le Grasshopper Zurich, Doumbia est ensuite revenu en France, à Rennes, en janvier 2019, pour rejoindre le SCO à l'été 2020. Il a fait 6 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison.