Angers: Larcier explique son choix de rester dans "un projet exaltant"

Malgré l’intérêt d’un gros club européen, Sébastien Larcier a décidé de poursuivre sa mission en tant que directeur sportif d’Angers. L’homme fort du SCO explique les raisons de sa décision à RMC Sport.

Il est arrivé il y a un peu plus d’un an. Et il ne compte pas repartir si vite. Malgré l’approche d’un gros club européen, qui l’a sondé via des intermédiaires, Sébastien Larcier n’a pas l’intention d’abandonner son poste de directeur sportif d’Angers. "Je n’ai pas envie de quitter ce projet exaltant qui débute à peine et j’ai pleinement envie de poursuivre ce qui est mis en place en ce moment, tant au niveau de la formation que des pros, explique-t-il à RMC Sport. Je veux consolider la connivence débutée avec Gérald (Baticle, l’entraîneur, ndlr) dans la manière de construire l’équipe et de développer le club."

Depuis sa prise de fonction, au printemps 2020, l’ancien dirigeant de Dijon a entamé une restructuration de l’effectif du SCO. Avec la volonté de faire confiance à de jeunes éléments comme Batista Mendy (2000), Azzedine Ounahi (2000) et l'éclosion de Mohamed-Ali Cho. Tout en cherchant à réduire les dépenses du club, à l’heure où la crise du Covid-19 a impacté les finances, comme partout ailleurs.

Un début de saison prometteur

Le numéro trois d'Angers s'attelle également à réorganiser le club en interne, avec une cellule de recrutement en construction et un lien plus fort avec le centre de formation. Une mission qui porte ses fruits en ce début de saison, avec deux victoires et un nul en trois journées. Dont un carton contre l’OL (3-0). De quoi conforter Larcier dans son idée. De toute façon, il n’est pas certain qu’Angers puisse accepter un départ de son directeur sportif cet été.