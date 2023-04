Angers: le directeur de la communication Mohamed Sifaoui quitte déjà ses fonctions

Six mois seulement après son arrivée, Mohamed Sifaoui, directeur de la communication d'Angers SCO, va quitter le club.

Six mois et puis s'en va. L'aventure de Mohamed Sifaoui sur les bords de la Maine aura tourné court. Comme indiqué par Ouest-France et L'Equipe, le directeur de la communication d'Angers va quitter son poste. Arrivé au mois d'octobre dernier, il aurait déjà rendu son badge.

L'homme de 55 ans s'etait fendu d'un tweet pour le moins enigmatique vendredi soir : "Il n’y a rien de mal dans le changement, si c’est dans la bonne direction. S’améliorer, c’est changer, alors être parfait, c’est changer souvent". Une phrase signée Winston Churchill.

Un mandat sous tension

Malgré ce court laps de temps, le Franco-Algérien n'a pas manqué de se faire remarquer. Dès son arrivée, il avait envoyé un communiqué incendiaire pour mettre en garde nos confrères de Ouest-France, avant la divulgation d'une enquête visant Abdel Bouhazama. Ce dernier sera renvoyé définitivement en avril après ses mots polémiques à Montpellier: "on a tous déjà touché des filles", des propos démentis par Sifaoui alors même que l'intéréssé avait reconnu les faits.

Inconnu du monde du football, sa nomination en octobre 2022 avait fait l'effet d'une surprise. Ancien journaliste, écrivain et réalisateur, Mohamed Sifaoui s'etait fait connaitre pour son combat contre l'islamisme radical. Des prises de position engagées qui l'avaient notamment obligé à vivre sous protection policière depuis plusieurs années.

Déjà promis à la relégation, même si elle n'est pas encore mathématiquement actée, ce divorce à l'amiable devrait éviter au SCO une nouvelle procédure aux prud'hommes. En janvier, Angers avait été comdamné à verser plus de 500.000 euros à Sebastien Lancier, son ex-directeur sportif. Le club a fait appel de cette décision alors qu'une nouvelle date d'audience dans le contentieux qui l'oppose à son ancien entraîneur Gerald Baticle a été fixée en décembre 2023.