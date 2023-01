Ligue 1 : "Indigne d’être accusé de la sorte", Baticle va attaquer Angers en justice après son licenciement

Gérald Baticle conteste vigoureusement les faits ayant aboutis à son licenciement pour faute grave à Angers. L'ancien entraîneur du SCO a confirmé ce jeudi sa volonté de porter l'affaire devant la justice pour contester son éviction en décembre 2022.

Mis à pied au début de la trêve liée à la Coupe du monde, Gérald Baticle a finalement été licencié par Angers le 22 décembre suite au début de saison catastrophique du club en Ligue 1. Remplacé par Abdel Bouhazama, l'ancien patron du centre de formation du SCO, l'entraîneur de 53 ans a pris la parole ce jeudi pour dénoncer les conditions de son départ. Licencié pour faute grave, Gérald Baticle conteste les faits et va contre-attaquer.

"Je suis licencié pour faute grave. Autant je conçois qu’un entraîneur en difficulté au niveau des résultats puisse être démis de ses fonctions, autant je conteste vigoureusement les fautes qui me sont reprochées, a indiqué l'ex-attaquant d'Auxerre et Strasbourg dans un entretien auprès du journal L'Equipe. Les griefs sont faux et fallacieux, et cela m’indigne d’être accusé dela sorte."

Baticle: "Mon avocat va saisir les prud’hommes"

L'ancien entraîneur-adjoint de l'Olympique Lyonnais a donc confirmé son intention de porter l'affaire devant la justice dans les prochaines semaines ou mois. A ses yeux, malgré les difficultés sportives et la dernière place de l'équipe en championnat, il n'a pas fauté.

"C’est attaquer l’homme pour servir une procédure juridique. Cela va à l’encontre de mes valeurs et cela m’a touché, peste l'ancien coach après son départ du club angevin. Il y a cinq pages de griefs. Je les conteste avec une grande fermeté. Mon avocat va saisir le conseil de prud’hommes."

Baticle frustré de ne pas avoir saluer ses joueurs

Au-delà du futur conflit juridique avec le SCO, Gérald Baticle n'a pas apprécié la manière dont il a été écarté de ses fonctions. Arrivé en 2021, le technicien avait créé des liens avec ses joueurs et n'a, finalement, même pas pu leur dire au-revoir à cause de son départ précipité par la direction.

"[Pas d'adieux aux joueurs?] Alors ça… J’ai même hésité à envoyer un message sur les

réseaux sociaux, a ensuite concédé l'ancien entraîneur d'Angers. Et puis ce n’est pas moi, cela ne me correspond pas. Mais c’est une de mes frustrations."