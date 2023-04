Angers-Lille: "Ça fait chier", Cabella énervé après la défaite face au dernier de Ligue 1

Rémy Cabella s'est montré très agacé après la défaite 1-0 du LOSC face à Angers ce samedi après-midi. L'ancien Montpelliérain a été très cash, pointant du doigt le manque d'engagement de l'équipe de Paulo Fonseca face au bon dernier de Ligue 1.

La défaite face à Angers est difficile à encaisser. Le LOSC s'est incliné 1-0 face au SCO ce samedi à Angers dans un match que les Nordistes ont pourtant longtemps dominé. Mais la bande de Rémy Cabella a fini par encaisser un but un peu chanceux des Angevins qui n'avaient plus gagné le moindre match depuis le 18 septembre face à Nice. Et l'ancien Montpellierain a du mal à diriger une défaite face au bon dernier de Ligue 1, qui ne compte que 14 points.

"On s'était dit qu'on allait gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison"

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Quand on vient jouer face au dernier ici à Angers, il faut être à 2000%, rouspète Remy Cabella au micro de Prime Video. C'est une erreur de parcours. On s'était dit qu'on allait gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. On est passsé à travers, je suis dégoûté. On a eu des occasions en première période mais il faut les mettre au fond. Ils jouent libérés en face. Ils ont mis un but parce qu'ils en voulaient peut-être plus que nous aujourd'hui."

"Mais ce n'est pas normal. Quand on a un objectif en tête et qu'on veut aller chercher quelque chose il faut se donner à 100 000%. On ne va pas lacher. Il reste huit matchs, ça arrive de passer au travers. On est tous déçus, on est énervés... ça fait chier! On est des compétiteurs, il faut être à 10.000% pour gagner et aujourd'hui on ne l'a pas fait."

"On est tombé dans le piège"

Lucas Chevalier, portier du LOSC et coupable sur le but puisqu'il relâche le ballon dans les pieds de Halid Sabanovic qui enfonce au fond des filets, tire le même constat que son milieu de terrain, toujours au micro de Prime Video: "On est tombé dans le piège. Moi le premier, je savais que ça allait être dur. On a eu les premières occasions et on ne les a pas mises. En début de seconde période ils ont eu des occasions et ont commencé à y croire."

"Ce n'est pas parce qu'ils sont derniers que c'est la plus mauvaise équipe de Ligue 1, poursuit le gardien. Ils font des choses intéressantes, même s'ils ont eu beaucoup de manque de réussite. Et sur le but aujourd'hui, ils en ont eu beaucoup. On est passé à côté, on n'a pas joué comme une équipe qui veut jouer l'Europe, donc il va falloir se remettre au boulot."