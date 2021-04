Angers-Montpellier: un nul et des regrets pour les Montpelliérains

Trop inefficace en attaque en seconde période, Montpellier a dû se contenter d'un match nul 1-1 sur la pelouse d'Angers ce dimanche lors de la 31eme journée de Ligue 1. Le MHSC réalise une mauvaise affaire dans la course à l'Europe.

Montpellier peut toujours se consoler avec un 11eme match de rang sans défaite toutes compétitions confondues... Mais les Héraultais sont probablement repartis déçus d'Angers où ils ont décroché le point du match nul (1-1), ce dimanche lors de la 31eme journée de Ligue 1. Si Stéphane Bahoken a répondu à un but de Stephy Mavididi, les joueurs du MHSC peuvent avoir des regrets. Beaucoup plus entreprenants après la pause, ils se sont créés beaucoup d'occasions sans parvenir à les convertir.

Avec ce résultat, Montpellier qui peut espérer une place en Coupe d'Europe la saison prochaine réalise une mauvaise opération. Les partenaires d'Andy Delort occupent la 7eme place du championnat. Le SCO qui jouait pour la première fois depuis l'annonce du départ de son coach Stéphane Moulin en fin de saison, reste au milieu de tableau (10e).

Neuvième but de la saison pour Mavididi

Si la première période fut d’un ennui profond, la seconde a été beaucoup plus animée. Stephy Mavidi ouvre le score de la tête au retour des vestiaires pour la formation héraultaise (47e). L’Anglais signe au passage son 9eme but de la saison en championnat. Alors qu’Andy Delort manque deux fois coup sur coup le but du break, une mauvaise appréciation du ballon de Hilton permet à Stéphane Bahoken de tromper Omlin (77e). Rageant pour Montpellier qui multiplient les maladresses face au but du SCO. S'ils s'étaient imposés ce dimanche, les joueurs de Michel Der Zakaian se seraient provisoirement installés à la 6e place du classement en attendant le match de l’OM face à Dijon ce dimanche soir. Des Olympiens qu'ils défieront samedi prochain à la Mosson.