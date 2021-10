Angers-Nice: Delort offre la victoire aux Niçois, nouveaux dauphins du PSG

Grâce à deux buts d’Andy Delort dont une volée splendide dans le temps additionnel, Nice a arraché la victoire sur la pelouse d’Angers 2-1 dimanche lors de la 12eme journée de Ligue 1. L’équipe de Christophe Galtier s’empare seule de la 2eme place du championnat.

Le PSG a un nouveau dauphin, l’OGC Nice. Le Gym a triomphé d’Angers 2-1 sur la pelouse du stade Raymond Kopa dimanche lors de la 12eme journée de Ligue 1. Mené par le SCO après un penalty de Sofiane Boufal, les Aiglons s’en sont remis à Andy Delort, auteur d’un doublé et surtout d’un 2eme salvateur splendide à la 91eme minute pour s'imposer en terre angevine. Avec ce nouveau succès, l’équipe de Christophe Galtier se hisse à la deuxième place du classement, à huit points du PSG, mais avec deux unités d’avance sur Lens, grand perdant du week-end après sa défaite samedi à Lyon (2-1).

Après avoir partagé les points avec l’OM (1-1) mercredi à Troyes, le Gym avait pourtant mal débuté la rencontre. Incapables de se procurer une occasion franche, les Aiglons sont sanctionnés juste avant la pause par un penalty transformé par Sofiane Boufal consécutif à une faute d’Atal sur l’attaquant marocain (28e).

Le sauveur, c'est Delort

Revenue sur le terrain avec plus de conviction, l’équipe de Christophe Galtier pousse et égalise logiquement sur une belle action conclue, avec réussite, par Andy Delort (56e). Le 6eme but inscrit par l’ancien Montpelliérain. Le 44eme depuis la saison 2018-2019, seul Kylian Mbappé fait (beaucoup) mieux (83 buts). Il en ajoutera un autre. Encore plus beau et surtout plus important.

Dans le temps additionnel, l’Algérien catapulte le ballon au fond des filets d’une reprise de volée splendide à l’entrée de la surface de réparation (91e). Cruel pour le SCO. Nice s’impose 2-1 et peut préparer sereinement la réception de Montpellier dans une semaine. Angers, 8eme, ira à Lille.