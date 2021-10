OL-Lens: Lyon s'arrache face à Lens et se rapproche du podium

L'Olympique Lyonnais a bien réagi après sa défaite à Nice en s'imposant à domicile face à Lens (2-1), samedi soir en match décalé de la 12e journée de Ligue 1.

Lyon joue (encore) à se faire peur, mais cette fois-ci l’issue est heureuse. L’OL de Peter Bosz s’est imposé (2-1) contre Lens ce samedi en Ligue 1, décrochant un succès qui lui permet de décoller, alors que l’équipe rhodanienne n’avait gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs dans l’élite.

Contrariés par un bloc lensois bien en place, les Lyonnais ont fait preuve d’une redoutable efficacité en première période, frappant une défense nordiste friable en transition sur chacun de leurs temps forts (25e, 41e). Le Racing Club de Lens a ainsi regagné les vestiaires avec un déficit de deux buts après avoir tiré (sept) et cadré (trois) autant que les Lyonnais en première période. Cher payé.

L’espoir d’un retour demeurait cependant dans l’esprit des Lensois, tant les hommes de Franck Haise étaient parvenus à exposer les fragilités défensives de l’OL, à l’image de ce double sauvetage décisif sur la ligne de Jérôme Boateng et Jason Denayer (12e).

Le soulagement très expressif sur le visage de Jean-Michel Aulas, après l’annulation, par le VAR, de l’égalisation lensoise, signée Jonathan Clauss (32e), traduisait la tension qui régnait dans le camp lyonnais en marge de cette rencontre. Avec 16 buts encaissés en 11 journées, dont sept à domicile, la ligne arrière lyonnaise pointait à la 12e place de la Ligue 1 avant cette rencontre. Pas vraiment rassurant.

L'OL remonte sur les Sang et Or

Surtout, l’OL a fait preuve de fragilité mentale à plusieurs reprises cette saison, alors qu’il avait le match en main, notamment à Nice (2-3) le week-end dernier, lorsqu'il a laissé échapper la victoire en fin de match. Perdre des points bêtement, l’OL ne pouvait plus se le permettre, pour rester dans la course à la Ligue des champions.

Mais cette saison, l’OL de Peter Bosz prône un football très exigeant sur le plan physique et mise tout sur l’attaque, avec un pressing haut et l’objectif de récupérer le ballon rapidement. Un style de jeu exigeant physiquement. Les Lyonnais ont du mal à tenir la distance sur un match, et cela s’est encore vérifié samedi.

Très exposé depuis le début de la saison, Anthony Lopes a été une nouvelle fois extrêmement sollicité, multipliant les parades dans le premier quart d’heure de la seconde période. Mais il n’a fait que repousser l’échéance, s’inclinant finalement à l’heure de jeu au terme d’une très belle action collective conclue par Arnaud Kalimuendo (61e).

Les Sang et Or ont maintenu la pression dans la moitié de terrain adverse, mais l’OL est aussi resté menaçant en contre, les deux équipes se rendant coup pour coup dans une fin de match débridée et passionnante. Le bras de fer a finalement tourné à l’avantage des Lyonnais sur une ultime envolée de Lopes. Les cris de libération du Groupama Stadium se sont alors fait entendre.

Ce succès, les Lyonnais sont allés le chercher, et il pourrait compter pour la suite de la saison. Les Sang et Or restent deuxièmes, mais désormais avec seulement deux points d'avance sur l'OL, provisoirement cinquième.