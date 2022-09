Angers-OM: Tudor encense Clauss, "un joueur incroyable"

Buteur et double passeur à Angers (0-3) vendredi soir en ouverture de la 9eme journée de Ligue 1, Jonathan Clauss a reçu les éloges de son coach, Igor Tudor, après la rencontre.

L’homme du match, sans contestation possible. Positionné au poste de piston gauche, Jonathan Clauss a été le principal artisan de la nette victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers (0-3) vendredi en ouverture de la 9eme journée de Ligue 1. D’abord buteur d’une frappe puissante du pied gauche, son premier but avec Marseille, puis double passeur pour Luis Suarez et Gerson, l’ex-Lensois a fait très mal aux Angevins. Il a surtout permis à son club de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1 en attendant PSG-Nice samedi soir et de faire le plein de confiance avant de défier le Sporting, mardi en Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1).

"C'est un plaisir d'être son entraîneur"

Des tribunes, Igor Tudor, suspendu face au SCO, a apprécié comme il se doit la prestation de celui qui a fêté ses 30 ans dimanche dernier. "C'est un joueur incroyable, je le savais dès la première fois où je l'ai vu, a déclaré le coach croate après la rencontre. Et c'est un bon garçon, c'est un plaisir d'être son entraîneur."

"Ça m’incite à dire que je suis sur la bonne voie, savoure de son côté l'intéressé. Il faut surtout que ça continue. J’ai eu la chance d’avoir du temps de jeu avec l’équipe de France, ça m’a fait du bien pour la confiance."