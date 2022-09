Liga portugaise: le Sporting s'impose avant de défier l'OM en Ligue des champions

Quatre jours avant d'affronter l'OM en Ligue des champions (mardi à 18h45 sur RMC Sport 1), le Sporting Portugal s'est imposé en championnat face à Gil Vicente (3-1).

Le Sporting fait les choses bien avant de retrouver l'OM en Ligue des champions. En ouverture de la 8e journée de la Liga portugaise, les Lisboètes ont facilement disposé de Gil Vicente au stade José Alvalade (3-1). Parfaitement lancé dans la première demi-heure de jeu par Hidemasa Morita (16e) et Pedro Gonçalves (22e), le Sporting a tué tout suspense en fin de match par l'intermédiaire de Rochinha (82e) et n'a pas tremblé, malgré la réduction du score très tardive de Fran Navarro dans le temps additionnel (90e+3).

Un début de saison poussif en championnat

Ce succès, le 4e de la saison, permet aux champions 2021 de grimper provisoirement à la 7e place du classement et d'enfin lancer sa campagne en championnat après trois défaites en huit matchs. En revanche, tous les signaux sont au vert en Ligue des champions, puisque les Portugais réalisent pour l'instant un sans-faute avec six points en deux matchs (3-0 face à l'Eintracht Francfort et 2-0 contre Tottenham).

Tout le contraire des Marseillais, qui n'ont pas inscrit le moindre point (ni le moindre but) en deux rencontres. Mardi à 18h45 dans un Vélodrome à huis clos, les hommes d'Igor Tudor n'auront déjà plus le choix s'ils veulent croire à un avenir européen au printemps.