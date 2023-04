Angers relégué en Ligue 2 dès cette 32e journée si...

Angers, dernier du classement de Ligue 1 après 31 journées et qui affronte le PSG ce vendredi soir, pourrait être relégué en Ligue 2 dès ce week-end selon plusieurs scénarios. C'est en tout cas l'une des pires saisons de championnat de France pour le SCO.

C'est un bilan très faible cette saison pour Angers, qui ne récolte que 14 points en 31 journées de Ligue 1. Et c'est une saison qui pourrait presque trouver son épilogue ce week-end, puisque le SCO, qui reçoit le PSG ce vendredi soir, pourrait être officiellement relégué en Ligue 2 à l'issue de cette 32e journée.

Plusieurs cas de figure pourraient jouer en la défaveur du SCO : une défaite d'Angers conjuguée à des victoires de Nantes et Brest mais aussi une non-défaite d'Auxerre, ou un nul d'Angers conjugué à des victoires de Nantes, Brest et Auxerre.

>>> Angers-PSG à suivre en direct ici

Vers des records de médiocrité ?

En plus d’un réel échec sur le plan sportif, cette relégation semble-t-il inévitable sera - ou serait - aussi un coup dur économique pour le club : en aout 2022, le club inaugurait une nouvelle tribune amenée à augmenter la capacité du stade à pas loin de 20.000 places. Avec une descente en Ligue 2, l’investissement serait bien moins profitable.

Angers reste dans la course des pires statistiques du Championnat de France : le plus grand nombre de défaites avec un total de 23 pour le SCO contre 28 pour Troyes en 1960-1961. Concours aussi pour le plus petit nombre de points, Angers n’en cumule que 14, et pourrait battre le "record" des 17 points du RC Lens en 1988-1989.

Angers relégué dès ce week-end si :

- il perd, Nantes et Brest gagnent, Auxerre ne perd pas

- il fait match nul, Nantes, Brest et Auxerre gagnent