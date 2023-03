Angers-Toulouse: le match interrompu après des jets de fumigènes sur le but de Bernardoni

La rencontre entre Angers et Toulouse à l'occasion de cette 27e journée de Ligue 1 a dû être interrompue suite à des jets de fumigènes en direction de la cage de Paul Bernardoni, juste après le but de Dallinga actant le 2-0 au retour des vestiaires. Le match a pu reprendre après 7 minutes d'arrêt et un filet troué ayant dû être rafistolé.

Le sort s'acharne pour le SCO. Après des manifestations contre la direction angevine en début de rencontre, un but encaissé sur une grosse erreur défensive, le match entre Angers et Toulouse pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 a été interrompu suite à des jets de fumigènes des supporters du SCO en direction de la cage de leur propre gardien, Paul Bernardoni.

Un filet troué

L'action se déroule à la 47e minute, alors que le ballon vient d'être engagé au milieu du terrain suite au but de Dallinga scellant le 2-0 pour les Toulousains. Les Angevins en possession du ballon décident de stopper le match lorsqu'ils voient leur gardien être la cible de projectiles en provenance du Kop de la Butte. Plusieurs fumigènes atterrissent sur la pelouse et viennent même brûler les filets de Bernardoni.

L'arbitre va prendre des nouvelles du portier angevin, qui n'a pas été touché mais qui se tient toujours éloigné de sa surface, par peur de nouveaux projectiles. Une fois les fumigènes consumés, c'est Paul Bernardoni qui évacue les torches et reprend sa place dans les cages.

Sept minutes d'interruption

Seulement le filet angevin doit être réparé afin que la rencontre puisse reprendre, puisqu'un trou a été formé au fond de celui-ci. Un membre du staff d'Angers ramène donc une corde afin de resserer le filet sous la barre. En tribunes, les supporters toulousains chambrent le peu de supporters angevins présents, puisqu'ils étaient à peine 6000 au coup d'envoi et que le Kop de la Butte est parti après ce coup d'éclat. Ils demandent à ce que les locaux chantent avec eux.

Après avoir échangé quelques ballons sur le terrain pour garder le rythme en attendant le top départ de l'arbitre, les joueurs peuvent reprendre le match à la 54e minute. A voir quelles seront les sanctions adressées aux supporters angevins après ce débordement.