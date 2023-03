Angers: "Chabane dégage", les supporters du SCO manifestent avant le match contre Toulouse

Avant l’opposition entre Angers et Toulouse ce dimanche au stade Raymond-Kopa (15h), les supporters du SCO ont exprimé leur colère. En route vers la Ligue 2 et au cœur de plusieurs affaires extra-sportives, Angers traverse la pire période de son histoire.

Atmosphère électrique ce dimanche à Angers. Avec seulement dix points, le club de l’Anjou file tout droit vers la relégation en Ligue 2. Le SCO est également frappé par plusieurs affaires extra-sportives qui ont écorné l’image du club ces derniers mois.

A l'appel du Kop de la Butte, une cinquantaine de supporters d'Angers se sont donc réunis devant le stade Raymond-Kopa ce dimanche après-midi avant la rencontre contre Toulouse pour exprimer leur colère. Ils ont fait passer leurs messages via des banderoles et des chants demandant des comptes et le départ du président Said Chabane. "Direction démission", "Chabane dégage", pouvait-on lire, mais aussi des messages beaucoup plus durs inscrits sur le sol devant l’entrée présidentielle.

>> Le multiplex de la 27e journée avec Angers-TFC

Les supporters d'Angers demandent le départ du président Said Chabane © RMC Sport

Des supporters d'Angers en colère © RMC Sport

Les joueurs esquivent les supporters pour leur arrivée au stade

Aucun échange avec Chabane ou les joueurs n'a eu lieu. Le car des joueurs a notamment changé son lieu d’arrivée en rejoignant le stade de l’autre côté. Avant la rencontre face au TFC, les supporters avaient déjà fait monter la pression dès samedi. Plusieurs banderoles ont été déployées dans les rues d’Angers : "Il faut sauver le SCO d'Angers" ; "Le SCO touche le fond, d'autres touchent des fions" ; "Après Juret, au tour de Chabane" (Juret est l’ex-président du club de hockey des Ducs d’Angers, qui a démissionné après la condamnation définitive de sa société pour des faits de harcèlement sexuel datant de 2016). L'ambiance s'annonce très chaude dans les tribunes pour le match face aux Toulousains.