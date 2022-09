AS Monaco: les raisons du début de saison raté de Ben Yedder

Absent de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, Wissam Ben Yedder connaît un début de saison très compliqué avec l’AS Monaco. Reconnu pour être un finisseur devant le but, les statistiques de l’ancien sévillan ne plaident pas pour lui: seulement 1 but en 9 matchs. Bien loin de ses 32 réalisations en 52 rencontres lors de la saison précédente.

La concurrence avec Embolo

Son entraîneur Philippe Clément lui préfère depuis deux semaines Breel Embolo. L’attaquant suisse arrivé cet été du Borussia Monchengladbach a déjà trouvé trois fois le chemin des filets, et a un profil différent de celui de Ben Yedder. Ses courses répétées, ses efforts dans le pressing et son jeu en appui plaisent au staff monégasque. Régulièrement associé à Kévin Volland dans un 4-4-2 lors du précédent exercice, Wissam Ben Yedder subit aussi le changement tactique qui correspond mieux à Breel Embolo. Seul en pointe dans un 3-4-3, le capitaine de l’ASM peine à se montrer dans le jeu et se créer des situations.

Le club de la principauté dans la difficulté

“Ce qu’il faut faire pour aider Wissam Ben Yedder? Lui donner de bons ballons". Philippe Clément a reconnu après la défaite des siens jeudi soir contre Ferencvaros (0-1) que le mal était plus profond. L’AS Monaco ne rayonne plus dans le jeu et concède au contraire beaucoup de situations. 114 tirs ont été tentés pour tromper Alexander Nubel cette saison en Ligue 1, c’est plus que contre toute autre équipe. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si l’Allemand est le gardien qui fait le plus d'arrêts en championnat (37). Offensivement, l’AS Monaco bafouille aussi son football et n’est que la dixième attaque de Ligue 1 avec dix buts marqués sur ces sept premières journées. Six d’entre eux ont été inscrits sur coup de pied arrêtés.

Le Qatar reste dans un coin de sa tête

Depuis juin 2019, l’attaquant monégasque n'avait raté qu'un rassemblement et c’était à cause du Covid-19. Habituelle doublure de Karim Benzema ou d’Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder compte regagner sa place pour le Qatar: "Il veut être à la Coupe du Monde et il a la volonté de prouver dans les prochaines semaines" a admis Philippe Clément ,après l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur ne lui ferme d’ailleurs pas la porte pour le mondial: "Il ne traverse pas sa meilleure période depuis quelques semaines, à travers ce qu'il peut faire sur le terrain et son temps de jeu. Il a été appelé régulièrement avec nous, mais ce n'est pas parce qu'il n’est pas là aujourd'hui qu'il ne pourra pas venir après."