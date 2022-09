Monaco-Ferencvaros: "L'occasion de Jakobs doit être concrétisée", Clement râle sur le manque de réalisme

L'AS Monaco a été battue à domicile ce jeudi par Ferencváros (1-0) en Ligue Europa. En conférence de presse, Philippe Clement, l'entraîneur monégasque, pointait du doigt le manque de réalisme de son équipe.

Pour Philippe Clement, son équipe "n'a pas été clinique dans les 16 mètres". L'AS Monaco a connu la défaite à domicile ce jeudi lors du match face à Ferencváros (1-0) comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa. L'entraîneur monégasque regrettait les occasions manquées après la partie.

>> Ligue Europa: revivez Monaco-Ferencvaros (0-1)

"En Europe, réalisme et efficacité sont très importants pour avoir des résultats, a commenté Philippe Clement en conférence de presse. En première mi-temps, le rythme n'a pas été assez fort. L'occasion d'Ismail (Jakobs) doit être concrétisée (74e). On n'a pas été clinique dans les 16 mètres. On avait pourtant assez pour faire le nécessaire. On a montré que notre deuxième mi-temps a été bien meilleure. Donc ce n'est pas un problème physique."

"On mérite au moins un nul"

Vainqueur sur le terrain de l'Etoile rouge de Belgrade jeudi dernier (1-0), l'AS Monaco connaît un coup d'arrêt. Avec des succès contre l'OGC Nice et l'OL en Ligue 1, le club du Rocher restait sur trois victoires de rang. "Aujourd'hui, on mérite au moins un nul ou de gagner", a estimé Clement alors que Bálint Vécsei a marqué le seul but de la partie à la 79e minute.

Titulaire en attaque, symbole de l'impuissance monégasque, Wissam Ben Yedder ne vit pas un début de saison heureux, avec un seul but en neuf matchs. L'attaquant n'a pas été convoqué par Didier Deschamps ce jeudi pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. "J'ai parlé avec lui quand j'ai appris qu'il n'était pas sélectionné. Il a beaucoup de volonté et veut prouver lors des prochaine semaines et mois qu'il peut aller en Coupe du monde, même si la concurrence est forte", a indiqué Clement.

Septième de Ligue 1 après sept journées, avec 11 points, l'AS Monaco a rendez-vous ce dimanche (13h) à Reims, pour son dernier match avant la trêve internationale.