Équipe de France: Giroud préféré à Ben Yedder, un signe avant le Mondial?

Appelé dans la dernière liste des Bleus avant celle de la Coupe du monde 2022, Olivier Giroud a doublé Wissam Ben Yedder et devrait obtenir un certain temps de jeu compte tenu du forfait sur blessure de Karim Benzema.

Le vent est-il en train de tourner pour Olivier Giroud ? En l'absence de Karim Benzema, blessé quelques semaines à deux mois de la Coupe du monde 2022, le longiligne attaquant de 35 ans a été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale de septembre, la dernière avant le Qatar. Ce n'est pas une première depuis l'échec à l'Euro 2021: le sélectionneur l'avait aussi appelé en mars dernier pour les matchs face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, avant de le laisser de nouveau de côté pour le rassemblement de juin. Mais compte tenu du calendrier, ce deuxième retour à Clairefontaine n'est pas anodin. D'autant que le principal concurrent dans le rôle de solution de remplacement dans le secteur offensif, à savoir Wissam Ben Yedder, n'a pas été retenu.

"Olivier est là"

Avec quatre buts et une passe décisive en huit matchs de Serie A et de Ligue des champions, Olivier Giroud réussit son début de saison avec l'AC Milan. Il est dans la continuité des mois précédents avec le club milanais, redevenu champion d'Italie en mai dernier après onze ans d'attente.

Mais Didier Deschamps, comme à son habitude, a dissuadé quiconque de tirer des conclusions définitives de cette convocation. "Olivier est là", a-t-il brièvement déclaré en conférence de presse, ajoutant simplement qu'il fallait attendre pour "la réponse" à propos de la présence du joueur au Qatar. "Tout évolue... et parfois rien n'évolue", a-t-il aussi dit.

Ben Yedder dans une situation très compliquée

Quant à Wissam Ben Yedder, le sélectionneur a été tout aussi prudent dans sa réponse. "Il traverse une période, depuis quelques semaines, qui n'est pas la meilleure pour lui, par rapport à ce qu'il faut sur le terrain et son temps de jeu", a-t-il néanmoins admis, étant donné que l'attaquant de l'AS Monaco n'a marqué qu'un seul but cette saison (contre le PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des champions) et qu'il n'a été titulaire que trois fois lors des sept premières journées de Ligue 1. Le bilan est même bien plus alarmant sur les deux derniers matchs: le capitaine monégasque a été laissé sur le banc contre Nice et n'est entré qu'à quatre minutes de la fin contre l'Olympique Lyonnais.

"Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui qu'ils ne pourront pas y être après", a néanmoins insisté Didier Deschamps, en évoquant aussi les absences de Lucas Digne et de Moussa Diaby. Reste que le sélectionneur a bien été obligé de reconnaître que la méforme de Wissam Ben Yedder l'avait incité à "voir d'autres joueurs" afin d'obtenir "plus de réponses par rapport aux choix de novembre". La réponse s'appelle peut-être Olivier Giroud.