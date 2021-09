ASSE-Bordeaux: Costil dénonce un manque de fair-play des Verts

Benoît Costil n'a pas franchement apprécié l'attitude des Stéphanois sur l'égalisation de Wahbi Khazri, samedi, lors de la victoire de Bordeaux dans le Forez (2-1). Le capitaine des Girondins a regretté "une grosse injustice".

Malgré les trois points, sa colère n’était pas totalement retombée au coup de sifflet final. Après la victoire des Girondins samedi à Saint-Etienne (2-1), dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, Benoît Costil s’est montré très agacé au micro de Canal+. La raison : l’égalisation des Verts signée Wahbi Khazri à la 73e minute. Le capitaine bordelais a dénoncé un manque de fair-play de la part des Stéphanois sur cette action.

"On prend le but sur une grosse injustice. Je pense beaucoup de choses maintenant, mais je préfère me taire. On met le ballon en touche par rapport à un joueur. Saint-Etienne prend le ballon, la sort, mais fait un gros pressing sur le côté, ce qui amène le but. C’est comme ça. Il y a une justice, on a marqué le second. Heureusement qu’on met le second", a-t-il lancé. Avec ce premier succès de la saison, Bordeaux s’est repositionné à la 14e place du classement, alors que Saint-Etienne reste avant-dernier avec seulement trois points pris depuis le début de la saison.

Puel frustré par la météo

"C'est paradoxal car nous prenons deux buts évitables et nous avons de nombreuses situations avec des actions bien menées et mal terminées. Cela nous aurait fait le plus grand bien. Nous aurions pu prendre confiance encore plus dans un moment difficile. L'orage et les conditions météo nous ont empêché de jouer notamment dans notre surface de réparation et une occasion a été gâchée sur un ballon qui s'est arrêté sur la ligne", a regretté Claude Puel en conférence de presse, en référence à celle ultime occasion d’Harold Moukoudi.

La tentative du défenseur camerounais a été freinée par la flaque d’eau présente devant but bordelais et Timothée Pembélé en a profité pour renvoyer le ballon, au bout du suspense (90e+1). L’ASSE tentera de réagir mercredi à Monaco alors que Bordeaux se déplacera à Montpellier.