ASSE-Metz: "Devant ça ne suit pas", Kana-Biyik charge ses attaquants après la défaite

Le revers concédé par le FC Metz à Saint-Etienne (1-0) dimanche lors de la 27eme journée de Ligue 1 n’a pas plu au défenseur des Grenats, Jean-Armel Kana-Biyik, qui s’en est pris, à chaud, à ses attaquants

L’ambiance devait être tendue dans le vestiaire des Messins, dimanche à Geoffroy-Guichard. Car non seulement le FC Metz s’est incliné face à Saint-Etienne (1-0) dans le cadre de la 27eme journée de Ligue 1, mais le groupe de Frédéric Antonetti, toujours suspendu après son altercation avec Sylvain Armand, ne fait vraiment pas preuve d’unité. Ainsi Jean-Armel Kana-Biyik n’a pas hésité à charger ses attaquants après la rencontre, à chaud, au micro de Prime Video.

"Devant, malheureusement, ça ne suit pas"

"Aujourd’hui, notre problème est offensivement. Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Si derrière, on arrive à tenir, offensivement, je ne vois pas pourquoi devant on n’arriverait pas à trouver la faille. C’est juste du travail. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette équipe a de la qualité."

"Il faut qu’on soit à 100% dans tout ce qu’on fait"

Relancé sur les supposés problèmes en attaque, le Grenat en a remis une petite couche qui devrait "ravir" en particulier Nicolas De Préville et Louis Mafouta, les deux attaquants alignés dans le Chaudron : "Il faut qu’on soit à 100% dans tout ce qu’on fait. Comme on l’est en défense, on doit l’être aussi en attaque. Ça finira par payer." Barragiste avant la 27e journée, le FC Metz n’a plus gagné depuis six matchs. Six rencontres au cours desquelles les Messins ont marqué… un but.