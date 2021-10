ASSE-OL: Aouar chambre Geoffroy-Guichard en ouvrant le score

Houssem Aouar a débloqué le derby entre Saint-Etienne et Lyon, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score, le milieu de terrain de l’OL a invité le public de Geoffroy-Guichard à se rassoir d’un geste de la main.

Il a été l’acteur le plus en vue du premier acte. Rien d’illogique à ce qu'il ouvre le score dans le bouillant derby entre Saint-Etienne et Lyon, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Bien servi par Lucas Paqueta, Houssem Aouar a profité de l’espace offert par Harold Moukoudi pour tromper Étienne Green d’une frappe placée (42e).

Un but inscrit juste avant la mi-temps que le milieu de terrain de l’OL a célébré avec un air chambreur. Après avoir fait trembler les filets, l’international français, natif de Lyon, a invité le public de Geoffroy-Guichard à se rassoir d’un geste de la main.

Une réponse au tifo "anti-Lyonnais"

Une manière de répondre au grand tifo déployé par les Green Angels lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse. Les ultras stéphanois ont sorti une fresque "anti-Lyonnais", représentant un supporter des Verts qui brandit une écharpe avec le message: "En football, Saint-Etienne sera toujours la capitale… et Lyon sa banlieue!"

Ce but est venu récompensée une entame impressionnante pour Aouar, qui a cadré quatre frappes dans cette première période. Une précision inédite cette saison en Ligue 1, selon Opta. Dans son sillage, Xherdan Shaqiri a doublé la mise quelques minutes plus tard, avant de se planter les bras croisés devant les tribunes de l’ASSE. Mais son but a été refusé pour un hors-jeu très limite de Paqueta au départ de l’action.