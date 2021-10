ASSE-OL en direct: le 123e derby vaut très cher

ASSE-OL en direct : grosse pression sur les Verts pour le 123e derby

Cinq défaites, trois nuls, aucune victoire... L'AS Saint-Etienne occupe la dernière place de Ligue 1 à l'heure de recevoir son meilleur ennemi, l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard (20h45). Le 123e derby de l'histoire vaut donc très cher pour les Verts et leur entraineur, Claude Puel. Suivez le match et toutes les infos en direct avec RMC Sport !