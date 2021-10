ASSE-OL: "J’avais la tête dans le c... et pas les doigts", s’amuse Khazri après sa tête sur le poteau

Wahbi Khazri a été l’un des grands acteurs du derby entre Saint-Etienne et Lyon, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-1). L’attaquant des Verts a arraché l’égalisation sur penalty, après avoir manqué une énorme occasion en début de rencontre.

Les supporters massés derrière le but avaient déjà entamé leur descente festive et désordonnée. Une immense clameur s’engouffrait entre les sièges. Le speaker se préparait à scander son nom. Mais voilà, contre toute attente... Wahbi Khazri n’a pas marqué. Pourtant seul face au but vide, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a envoyé sa tête sur le poteau d’Anthony Lopes, alors couché sur le gazon après avoir détourné une frappe dangereuse. Sous les yeux d’un Geoffroy Guichard halluciné. Cet énorme raté a eu lieu à la 9e minute du bouillant derby entre l’ASSE et l’OL, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-1). Et l’attaquant des Verts, qui a fini par arracher l’égalisation sur penalty dans le temps additionnel, y a pensé durant toute la soirée.

"Je dois déjà vous avouer que j’avais la tête dans le c..., et pas les doigts (rires), avec mon occasion ratée au début du match alors que je suis à deux mètres du but", s’est amusé l’international tunisien sur Amazon Prime Vidéo. Une référence sa sortie médiatique du week-end dernier, lorsqu’il s’était emmêlé les crayons en estimant que ses partenaires devaient "se mettre les doigts dans le c..." après leur défaite contre Nice (0-3). Malgré son geste maladroit, Khazri n’a pas perdu ses moyens sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Khazri: "Je m’en veux énormément"

"Tous mes potes m’ont soutenu. Mais je m’en veux parce que je suis quelqu’un de perfectionniste. Et je me dois de récompenser le travail de l’équipe, a-t-il expliqué après la rencontre. Je dois marquer. Je m’en suis énormément voulu. Je veux l’amortir dans le but et pas la taper. Au final, elle va sur le poteau. Je m’en veux encore à l’heure où je vous parle. Ce sont des choses qui arrivent. J’ai la chance d’avoir ce penalty ensuite. Ça fait énormément de bien à tout le stade, parce que je pense qu’on l’a mérité vu notre prestation."

Cette égalisation dans le money time permet à l’ASSE, toujours lanterne rouge du classement, de sortir de ce derby la tête haute. Après une belle communion avec les supporters. "C’est presque comme une victoire, estime Khazri. On a tout mis en œuvre pour gagner ce match. Il faut saluer le travail de l’équipe. On veut aller de l’avant, prendre des points. On est largement satisfaits de ce qu’on a proposé. Quand je parle d’être tueur dans les deux surfaces, ça passe par mon occasion. Je dois être exigeant et tuer ce genre d’occasion. L’équipe a fait un gros boulot. Je m’en veux énormément. Mais il faut se baser sur ça. Il nous faut des points et ça passera par un gros match à Strasbourg (le 17 octobre)." Avec la première victoire de la saison au bout?