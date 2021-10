ASSE-OL: Boateng charge l'arbitrage après le match nul

Titulaire ce dimanche soir lors du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'OL (1-1), Jérôme Boateng a critiqué l'arbitrage à l'issue de la rencontre, alors qu'Antony Lopes a été exclu et qu'un penalty a été sifflé pour les Verts en fin de match.

Jérôme Boateng espérait sans doute mieux pour son premier derby en France. Le défenseur de l'OL s'est montré particulièrement déçu à l'issue du coup de sifflet final et du match nul de Lyon à Saint-Etienne (1-1).

"L'arbitre doit prendre de meilleures décisions"

"C’était un match difficile, mais on était la meilleure équipe. On n’a pas marqué les deuxième et troisième buts, on a eu beaucoup d’occasions. Je pense que l’arbitre n’avait pas le contrôle du match. C’est difficile mais il doit prendre de meilleures décisions", a lâché l'international allemand au micro de Prime Video.

À un quart d'heure du terme du match, Anthony Lopes a logiquement été exclu pour une main hors de sa surface qui a empêché Denis Bouanga d'égaliser. Le but stéphanois est finalement venu dans le temps additionnel sur penalty, après que Denayer ait été coupable d'une main de sa surface. Le défenseur belge avait justement remplacé l'ancien Bavarois à la 68e minute de jeu. Deux buts ont aussi été refusés à l'OL pour des positions de hors-jeu.

Boateng "pas encore à 100%"

Jerome Boateng disputait son cinquième match sous le maillot de l'OL depuis son arrivée cet été. Mais le défenseur central de 33 ans n'a pas encore pu disputer une rencontre complète. Ce qui pourrait être le cas dans deux semaines face à l'AS Monaco, où lui et son équipe ne devront pas laisser filer de points pour ne pas se faire décrocher de la course au podium.

"Je me suis bien senti mais je ne suis pas encore à 100 %. J'espère que je serai prêt après la trève internationale. On doit gagner des matchs. Et ce soir, ce match était à 100% pour nous."