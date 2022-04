ASSE-OM: Sampaoli critique la manière dont la LFP a géré le report du match

Après la victoire de Marseille à Saint-Etienne, ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1 (1-4), Jorge Sampaoli a regretté le flou qui a entouré le report de la rencontre, initialement prévue la veille à Geoffroy-Guichard.

Plusieurs heures dans le brouillard. Le match entre l’ASSE et l’OM n’a pas pu se tenir samedi soir comme prévu. La faute aux mauvaises conditions météorologiques dans le Forez, qui ont rendu difficile l’accès au stade Geoffroy-Guichard. Après avoir annoncé le report de la rencontre, la LFP a mis du temps à communiquer le nouvel horaire de la rencontre, reportée au lendemain et finalement remportée par les Marseillais (1-4). Un long moment de flottement qui a obligé Jorge Sampaoli à s’adapter. Avec un certain agacement.

"Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date."

"Il va falloir lutter jusqu’à la fin"

Dans ce contexte inconfortable, l’OM a fait le travail dans le Chaudron, grâce à Dimitri Payet, Bamba Dieng (sur penalty), Amine Harit et un csc improbable de Timothée Kolodziejczak. Un succès qui permet aux Phocéens de prendre la 2e place du classement, avec 3 points d'avance sur Rennes. "C’est une victoire importante, mais il va falloir lutter jusqu’à la fin, prévient Sampaoli. Nos adversaires sont réguliers. Ils ont des effectifs complets et solides. Il ne faudra pas se relâcher jusqu’au bout. Quand on aura des moments difficiles, c’est là qu’il faudra être performants. Et je pense que ça va se jouer à la fin."

Un money-time que l’entraîneur marseillais aborde avec confiance: "Je pense qu’on est prêts. L’équipe montre beaucoup d’enthousiasme par rapport à cette fin de saison et la possibilité de rapporter quelque chose d’important pour le club. Aussi bien à travers le championnat que la Coupe d’Europe. Il n’y a pas beaucoup d’équipes à jouer sur deux tableaux en cette fin de saison et je crois qu’on est prêts à le faire".