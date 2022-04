ASSE-OM: excellente opération pour Marseille, qui corrige les Verts

Au prix d’une très belle prestation, l’OM réalise un gros coup en s’imposant à Saint-Etienne (4-2), dans une 30e journée de Ligue 1 qui a vu Rennes et Nice se partager les points ce samedi. Portés par leur puissance collective, les Olympiens prennent seuls la deuxième place du championnat.

Au lendemain du match nul entre Nice et Rennes censé l’arranger (1-1), l’OM se présente à Geoffroy-Guichard pour récupérer sa place de dauphin face au barragiste. L’occasion est aussi de mettre Strasbourg, quatrième après sa victoire contre Lens, à distance respectable. Même si le contexte n’aide pas les hommes de Sampaoli, dans une enceinte à guichets fermés et pour une rencontre décalée de samedi soir à ce dimanche en raison de chutes de neige dans le Forez. Privé de Milik, blessé à la trêve, l’entraîneur olympien laisse Bakambu sur le banc, préféré par Dieng, alors que Payet et Harit sont associés.

L'OM démarre mal, Lopez auteur d'une grosse bourde

Les Marseillais entrent mieux dans leur rencontre mais se font punir sur une double erreur défensive. Après une perte de balle dangereuse de Mangala dans sa surface, Payet se présente face à Bernardoni qui réalise une parade monumentale à bout portant (5e). Le capitaine olympien est encore chahuté sur le corner suivant, sans gravité. Dans la foulée, Bouanga profite d’une hésitation de Kolasinac de la tête pour récupérer et s’en aller défier Lopez avec succès, bien aidé par la grosse faute de main du gardien espagnol (9e). La seule tentative stéphanoise des 45 premières minutes.

Si l’OM domine outrageusement le premier acte (75% de possession, 6 tirs à 1), les Verts frôlent le break, Bouanga étant rattrapé par la VAR pour une position de hors-jeu après avoir cru au doublé (42e). À la pause, Rongier concède même au micro de Canal+Décalé que les Stéphanois "ont réalisé une meilleure première période", tant ils ont paru solides. Mais si Bernardoni repousse l’échéance devant une frappe de Guendouzi (38e), Mangala réalise une seconde erreur qui se paye cash. En ceinturant Caleta Car sur corner, il concède un penalty que Payet s’empresse de transformer face à son ancienne équipe (45e+1). Son dixième but de la saison en championnat.

Une seconde période à sens unique, Dieng et Harit buteurs

Entré à la pause à la place de Kolasinac, Under délivre un caviar pour Payet dans la surface, qui se heurte encore à un grand Bernardoni (51e). Dans un temps-fort, l’OM appuie et passe encore proche de marquer sur coup de pied arrêté, la tête de Dieng touchant la barre sur corner (58e). En face, l’ASSE recule de plus en plus et reste totalement inoffensive. Les hommes de Dupraz craquent logiquement à l’heure de jeu sur un but gag. Sur une frappe de Rongier stoppée par Berardoni, le ballon revient sur Kolodziejczak qui, en déséquilibre, le propulse dans sa propre lucarne (60e).

La réaction attendue n’arrive pas à Saint-Etienne, et c’est même l’OM qui insiste, jusqu’à obtenir un second penalty, pour une faute de Nordin sur Gerson. En capitaine exemplaire, Payet laisse le ballon à Dieng qui marque après avoir dû s'y prendre à deux fois, même si Bernardoni part de bon côté et dévie sur son poteau. L’international sénégalais peut alors laisser sa place à Bakambu dans la foulée, au terme d’une après-midi contrastée.

Servi par un délice de Guendouzi, Harit clôt ensuite la très belle prestation de son équipe par une frappe croisée pleine de tranquillité (73e). L’entrée en jeu de Crivelli (65e), pour ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, ne changera rien. Geoffroy-Guichard se consolera en admirant le missile de Gourna pour alléger l'addition (86e).

Les Verts dans le rouge

Tout en maîtrise dans le second acte, l’OM prend seul la deuxième place du championnat derrière le PSG, avec 3 longueurs d’avance sur Rennes et 5 sur Strasbourg. Une victoire rassurante qui a aussi de quoi confirmer son statut de meilleure équipe du championnat à l’extérieur et préparer au mieux la réception du PAOK en quarts de finale aller de Conference League, ce jeudi. De son côté, l’ASSE reste 18e et replonge après 4 rencontres sans défaite devant son public. Il reste 8 matchs aux Verts pour montrer beaucoup plus et décrocher son maintien. Cela commence par un déplacement à Lorient qui vaudra très cher, vendredi prochain.