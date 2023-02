Auxerre-OL: "Trois minutes qui envoient en l’air le travail de plusieurs semaines", s'agace Passi

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Auxerre (19e) a joué un mauvais tour à Lyon (9e) avec une victoire surprise 2-1 à l'Abbé-Deschamps vendredi. De quoi passablement agacer Franck Passi, l'adjoint de Laurent Blanc.

L’embellie n’aura pas duré longtemps. Sur une série de six matchs sans défaite avant de se rendre à l'Abbé-Deschamps vendredi, l’OL semblait sur la bonne voie. Mais il a rechuté sur le terrain d’Auxerre (2-1), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, contre une formation à la lutte pour son maintien et qui attendait un succès en championnat depuis le 30 octobre.

"Un manque de concentration"

Après avoir ouvert le score grâce à Moussa Dembélé (36e), titulaire aux côtés de la recrue hivernale Amin Sarr en l’absence du capitaine Alexandre Lacazette, les Gones ont craqué en moins de trois minutes. La faute à deux erreurs de Sinaly Diomandé. Le jeune défenseur central (21 ans) a d’abord provoqué un penalty transformé par Gaëtan Perrin (51e), avant de lâcher le marquage de Jubal sur le deuxième but auxerrois (53e). Forcément frustrant pour des Lyonnais qui n’auront pas montré grand-chose au milieu d’un marasme collectif. Les voilà scotchés à la neuvième place du classement, loin de leurs ambitions européennes.

"Ce sont trois minutes de trou d’air qui mettent en l'air le travail de 90 minutes et de plusieurs semaines au cours desquelles nous avions pu faire une série positive. Trois minutes de manque de concentration et après sur le terrain, on ne sait plus quoi faire", a pesté en conférence de presse Franck Passi, qui était à nouveau sur le banc puisque Laurent Blanc se remet actuellement d’une pneumopathie.

"C'était très compliqué car Auxerre est bien resté dans son camp. En première période, nous avions la possession mais cela avait été déjà difficile de marquer le premier but. Et une fois qu'ils ont mené, cela s'est renforcé chez eux. Nous avons essayé de passer par les côtés, on avait un système avec des joueurs très haut sur les côtés mais nous n'arrivions pas à les toucher, nous ne mettions pas assez de rythme dans les passes. Nous avons manqué de mobilité devant", a déploré l’adjoint du "Président". L’OL tentera de relever la tête dans une semaine à Angers.