Ballon d'Or: pas de Français mais deux joueurs de L1 parmi les nommés au Trophée Kopa

Le magazine France Football a publié ce vendredi la liste des dix joueurs nommés pour le Trophée Kopa. Sorte de Ballon d'Or des moins de 21 ans, cette liste comprend notamment le Rennais Jérémy Doku et le latéral du PSG Nuno Mendes. Il n'y a en revanche aucun joueur français.

Kylian Mbappé et Erling Haaland, trop âgés, ne font plus partie des candidats pour le Trophée Kopa, qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans. Mais ils sont dix autres joueurs, nommés par France Football, à vouloir prendre la suite de Matthijs De Ligt au palmarès, élu en 2019 et qui n'a pas eu de successeur en 2020 faute à la crise sanitaire.

Parmi eux, deux joueurs de Ligue 1 : Jérémy Doku (Rennes) et Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), fraîchement arrivé du Sporting. Il n'y a revanche aucun joueur tricolore. Malgré des débuts remarqués avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga est absent de la liste alors qu'il était sans doute la meilleure chance française.

>> Suivez en direct la révélation des nommés pour le Ballon d'Or

Pedri favori

Le Borussia Dortmund est le seul club à placer deux joueurs dans la liste, avec Jude Bellingham et Giovanni Reyna. Le Britannique est d'ailleurs l'un des sérieux candidats pour le trophée, avec son compatriote Bukayo Saka et surtout Pedri, titulaire avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.

Les dix joueurs nommés: Bukayo Saka (Arsenal), Jérémy Doku (Rennes), Mason Greenwood (Manchester United), Pedri (FC Barcelone), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Munich), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).