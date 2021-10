France-Belgique: Mbappé bat un nouveau record de précocité avec les Bleus

En prenant part à la victoire 3-2 des Bleus contre la Belgique, en demi-finale de Ligue des nations, Kylian Mbappé (22 ans) est devenu le plus jeune joueur de l'équipe de France à atteindre les 50 sélections. Il surclasse Karim Benzema de près de deux ans.

Il est un cinquantenaire pressé. Kylian Mbappé a fêté sa 50e sélection en équipe de France, en étant titulaire jeudi pour la victoire 3-2 des Bleus contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations. Un cap qu'il a pu fêter en délivrant une passe décisive à Karim Benzema et en marquant le deuxième but français sur penalty. Surtout, il s'avère que l'attaquant du PSG est le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à atteindre ce seuil.

À 22 ans et 291 jours, Kylian Mbappé a été bien plus rapide que Karim Benzema, l'ancien détenteur de ce record à 24 ans et 240 jours. Paul Pogba est troisième dans ce classement (25 ans et 8 jours), devant Raphaël Varane (25 ans et 134 jours) et Patrick Vieira (25 ans et 277 jours).

Mieux que Messi

Le premier match international de Kylian Mbappé a eu lieu le 25 mars 2017, contre le Luxembourg (victoire 3-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Didier Deschamps l'avait fait entrer à la 78e minute, à la place de Dimitri Payet. Sa première titularisation était survenue dans la foulée, le 28 mars contre l'Espagne au Stade de France (défaite 2-0). Quant à son premier but, c'était le 31 août 2017, lors d'un succès 4-0 face au Pays-Bas, toujours en vue du Mondial en Russie.

Kylian Mbappé peut se vanter d'être l'égal des stars mondiales. Lionel Messi avait tout juste soufflé sa 23e bougie lorsqu'il avait obtenu sa 50e sélection avec l'Argentine, le 3 juillet 2010 (défaite 4-0 contre l'Allemagne). Pour Cristiano Ronaldo, cette performance avait été réalisée le 13 octobre 2007, à l'âge de 22 ans et 8 mois (victoire 2-0 face à l'Azerbaïdjan). Enfin, Neymar était un peu plus jeune (22 ans et 4 mois), le 12 juin 2014 à l'occasion de l'ouverture du Mondial brésilien contre la Croatie.