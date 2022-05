Barrage L1/L2: "Guy Roux est passé par là ?", Dupraz taille les conditions d'accueil à Auxerre et l'absence de clim'

Interrogé à l'issue de la rencontre par Prime Vidéo, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Pascal Dupraz s'est montré très amer concernant le match nul concédé dans les derniers instants de la rencontre face à l'AJ Auxerre (1-1), et pointe notamment une erreur d'arbitrage.

L'AS Saint-Etienne jouera donc son maintien en Ligue 1 à domicile, après un match nul 1-1 contre Auxerre au match aller des barrages ce jeudi. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Verts Pascal Dupraz s'est plaint de l'arbitrage au micro de Prime Video, jugeant qu'il y avait faute sur Ryad Boudebouz au départ de l'action amenant l'égalisation de Gaëtan Perrin à la 87e.

"Je ne pleure pas, mais il y avait faute sur l'égalisation"

"Je ne pleure pas, mais il y avait faute sur l'égalisation, le pied en l'air de Charbonnier qui met une grosse semelle sur Boudebouz", a estimé l'entraîneur stéphanois, alors que le duel entre les deux joueurs s'est déroulé plusieurs secondes avant le but auxerrois, et sous les yeux de l'arbitre. Le milieu de terrain de l'ASSE ne s'est d'ailleurs pas plaint auprès de l'homme en noir et a poursuit le jeu comme si de rien n'était.

"Mais je ne cherche pas d'excuse !", a assuré Pascal Dupraz. Des propos qu'il a réitéré lors de la conférence de presse, s'empressant là aussi d'enchaîner ses déclarations sans amener de précision à ce qu'il juge être une erreur d'arbitrage : "Je signalerais qu'il y a une faute, à mon avis de Charbonnier, sur le but d'Auxerre."

Toujours au micro de Prime Video, le technicien de Saint-Etienne poursuit : "La sagesse c'est de récupérer, de rentrer vite à Saint-Etienne et de faire confiance à nos médecins et kinés pour que les joueurs se régénèrent. Puis préparer ce match qui émotionnellement sera difficile à appréhender, et j'espère que les nôtres réussiront mieux que les Auxerrois."

Il assure d'ailleurs ne pas être "déçu" de son équipe qui "joue de très bons bouts de matchs" mais qui a "quelques trous d'air pour des raisons inexpliquées ou qu'on explique parfois". "Mais j'ai confiance en eux, c'est simplement ce que je leur ai dit. Il faut maitriser les temps forts et gérer les temps faibles", conclue le coach, toujours amer d'avoir vu son équipe avoir été égalisée en fin de rencontre.

Il se plaint... de l'absence de climatisation

Plus surprenant, Dupraz s'est aussi plaint des conditions d'accueil, en déplorant l'absence de... climatisation. "Pourquoi est-ce que j'ai quitté le vestiaire à la pause ? A partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire, qu’il fait 35 ou 40 degrés… Est-ce que Guy Roux est passé par là ? Je ne sais pas. A partir de ce moment-là, on fait en sorte qu’il y ait le moins de monde possible dans le vestiaire pour que les joueurs puissent respirer. Une fois que j’ai donné les modifications que je voulais apporter, je suis sorti. Le vestiaire visiteurs est très petit et la clim… On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n’ont allumé la clim que lors de l’échauffement des joueurs. J’étais au frais mais j’étais le seul. Elle a ensuite été très vite éteinte. Guy Roux ? Je pourrais lui donner l’adresse d’un frigoriste…", a déclaré l'entraîneur de Saint-Etienne au micro d'Amazon Prime Video.